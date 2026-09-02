תפעילו מזגנים: השרב של היום - וההקלה המפתיעה שבדרך

מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.

ביום שישי, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

לאחר שחייליו תועדו במניין בקוסרה: מפקד כוח מילואים הודח מתפקידו משה בשן | 01.09.26

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-31

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 28-36