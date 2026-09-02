פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הפציץ הלילה מטרות של משמרות המהפכה באיראן ובמצר הורמוז | משטר האייתוללות הגיב בירי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים | באיראן מאיימים: "התקיפות יימשכו עד שבארה"ב יתחרטו על הפשעים" (חדשות)

קובי אטינגר