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מבזקישכפלו את עצמם

מיליארד רובוטים בתוך עשור: מאסק מכריז על סוף האנושות 

העתיד האנושי עשוי להיראות הרבה יותר רובוטי ממה שנדמה: אילון מאסק הציג השבוע תחזית דרמטית במיוחד לעתיד הרובוטיקה (חדשות בעולם)

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10:20

המסתערבים נטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון

מסתערבי מג"ב ירושלים ניטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון בכפר בית רימא שבחטיבת בנימין במהלך הפרת סדר אלימה (חדשות)

קובי רוזן
10:17

שטיח אדום או בורקס בעמידה? הרשת משווה בין פוטין לשי

שתי הגעות לבישקק, שני מנהיגים רבי עוצמה, אבל טקסי קבלת פנים שונים לחלוטין – והסרטונים מהאירוע הפכו במהירות לחומר לדיון ברשת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:17

בכי וצעקות: רכב פרץ לתוך המון תומך משטר באיראן - כך זה נראה דקות אחרי

אירוע דריסה התרחש הלילה בעיר משהד באיראן, כאשר רכב פרץ לתוך המון תומך משטר שהתכנס במקום | לפחות ארבעה נהרגו ולמעלה מעשרה נפצעו (חדשות) 

כיכר השבת
10:16

סערת הגיוס עולה שלב; המיזם החדש שישלם 1,000 ש"ח לכל יום מעצר של אברך

על רקע החרפת הצעדים והמעצרים כנגד בני התורה, מוקם מיזם "כלא 1000" בפיקוחם הצמוד של גדולי ההוראה | הקרן תעניק מעטפת תמיכה וגב כלכלי למשפחותיהם של בני התורה הנעצרים בידי רשויות הצבא, באמצעות מודל השתתפות סמלי של הציבור | כל הפרטים (חרדים)

חיים רוזנבוים
10:14

"בכיתי במשך שעה": הפרשן תיאר בשידור את המעצר המשפיל שפתח את עיניו

הפרשן הבריטי מילו יאנופולוס, תומך ותיק של טראמפ, מתחרט על תמיכתו לאחר שנעצר וגורש מארה"ב. "לא הבנתי עד כמה האכזריות ממוסדת" (חדשות)

אריה רוזן
10:11

שישה נוסעים חרדים נעצרו בנתב"ג - רגע לפני שעלו למטוס

צוותי הביטחון בנתב"ג עצרו שישה נוסעים חרדים שניסו לעזוב את הארץ • שניים נתפסו בטרמינל 1 וארבעה בטרמינל 3 | הועברו לרשות האוכלוסין והתברר כי לחובתם עומדים צווי גיוס (חדשות חרדים)

חזקי שטרן
10:09

צה"ל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של ארגון הטרור חמאס

צה"ל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של החמאס | יחד איתו חוסל מחבל נוסף בארגון הטרור (חדשות)

ב. ניסני
10:06

"נמאס לי לצעוק": הקורס שילמד אתכם להגיב אחרת - ב-49 ש"ח - אונליין

פחות צעקות, פחות מאבקים ויותר ביטחון מול הילדים - 7 שיעורים מעשיים עם כלים שאפשר להתחיל ליישם כבר בבית (הורות)

חני שטיין
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