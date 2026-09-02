צה"ל חיסל מפקד בחטיבת עזה של חמאס והסביר: הסרת איום מיידי

מבזקים נוספים
צוחק על כולם: גרמניה האשימה את רוסיה בפעולה דרמטית - פוטין הכחיש
ברלין הטילה את האחריות על מוסקבה בגין ניסיון תקיפה באמצעות רחפנים ממולכדים בלב גרמניה | שלושה רחפנים אותרו באזור נמל התעופה בלייפציג, אחד מהם נושא חומר נפץ | גרמניה סגרה קונסוליה רוסית ופינתה מרכז תרבות במענה לאירוע | מדובר בהאשמות חמורות של מעשה מלחמתי נגד מדינה החברה בנאט"ו (בעולם)כיכר השבת
4 מאנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית במערב איראן
ארבעה מאנשי כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית בכרמאנשאה שבמערב איראן. משמרות המהפכה במחוז פרסמו את שמות ההרוגים: רזא מוחמדי, שהראם ג'עפרי, עלירזא שכיבא וג'עפר כהריזי. הדיווח מעיד כי התקיפות האמריקאיות חרגו מאזור מצר הורמוז וכללו גם פגיעה במערך הטילים וההגנה האווירית במערב איראן.קובי אטינגר
סוער בצרפת: העובדים שבתו - בעל הבית זעם וניסה לדרוס אותם עם אוטובוס
תרבות השביתות הצרפתית הידועה לשמצה הצליחה לעצבן בוס שמצא את עצמו מול קבוצת עובדים שהכריזו על שביתה | בתגובה, הוא עלה על האוטובוס שלו - וניסה לדרוס את עובדיו | האירוע כולו תועד (בעולם)כיכר השבת
סוסים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן
תחרות הנוודים העולמיים יצאה לדרך בקירגיזסטן, עם מסורת בת מאות שנים שהפכה לאירוע נוצץ: רכיבה על סוסים, קשתים ומפל מלאכותי (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמעט נרצח בדרכו לסליחות: תושב עפולה נדקר בכל חלקי גופו - החשוד נעצר
גבר בן 66 הותקף בדרכו לבית הכנסת לאמירת סליחות ותפילת שחרית ונפצע קשה • חשוד בן 39 נעצר לאחר חקירה | הרקע לאירוע פלילי (בארץ)קובי רוזן
מה באמת היה שם? איראנים שחגגו בחתונה נהרגו בתקיפה אמריקנית | תיעוד מהזירה
רסיסי טיל אמריקני פגעו באולם חתונות בעיר כוהסתאך | לפחות 5 נהרגו ועשרות נפצעו | איראן מאשימה, ארה"ב שותקת | ברשתות מעלים את האפשרות כי מדובר בירי איראני כושל (בעולם)ישראל גראדווהל
המסתערבים נטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון
מסתערבי מג"ב ירושלים ניטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון בכפר בית רימא שבחטיבת בנימין במהלך הפרת סדר אלימה (חדשות)קובי רוזן
שטיח אדום או בורקס בעמידה? הרשת משווה בין פוטין לשי
שתי הגעות לבישקק, שני מנהיגים רבי עוצמה, אבל טקסי קבלת פנים שונים לחלוטין – והסרטונים מהאירוע הפכו במהירות לחומר לדיון ברשת (חדשות בעולם)דני שפיץ