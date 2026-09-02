אירוע מחאה של עובדי חברת תחבורה במחוז מארן שבצרפת התדרדר לתקרית אלימה. מנהל החברה נאשם כי נהג באוטובוס ונסע לעבר קבוצה של כעשרים עובדים ששבתו מחוץ למתקן. כתוצאה מהאירוע נפגעו שני בני אדם באורח קל.

האירוע התרחש אמש (שלישי), ביישוב בזאן הסמוך לעיר ריימס. כ-25 עובדים מחברת התחבורה "קבוצת דוויט", המפעילה אמבולנסים, אוטובוסים ומוניות, חסמו את הכניסה לאתר במחאה על תנאי העסקתם, עד אשר שניים מהם נפגעו מאוטובוס.

מנהל החברה, לורן דוויט, ונהג נוסף שלא השתתף בשביתה, נעצרו על ידי המשטרה בחשד לביצוע אלימות באמצעות נשק. השניים שוחררו ממעצר במהלך אותו היום, אך חקירת המקרה נמשכת.

עד ראייה בשם קסבייה, שהשתתף במחאה, שזחזר את האירוע וציין: "זזתי ברגע האחרון. ראיתי אותו בולם בחדות. הקולגה שלי נפגע ממש מולי".

לדבריו, סמוך לשעה 10:00 ביקש המנהל להוציא אוטובוס מהמתחם, והמפגינים ניסו למנוע זאת ממנו. העובד הוסיף: "הוא נכנס לאוטובוס, התקרב לשער, טס לעברנו ועצר. אז הקולגה שלי זז שני מטרים אחורה, והוא שוב האיץ לעברו עד למרכז הכיכר".

העובדים השובתים מוחים על התקנת מצלמות בתוך כלי הרכב, דורשים שיפור בתנאי השכר ומלינים על הידרדרות ביחסים האנושיים מול הנהלת החברה.

על פי העדויות, נסיעת האוטובוס נמשכה לאורך כעשרה מטרים. בהמשך נכנס נהג אחר לתוך האוטבוס, פגע במפגינה נוספת ועזב את המקום, בטרם חזר המנהל לאזור האירוע.

שני הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עובד אחר שביקר את אחד הנפגעים סיפר: "הוא במצב רע מאוד, כואב לו מאוד הגב. אני חושב שהוא עוד לא מעכל מה שקרה לו".