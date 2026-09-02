ממשלת גרמניה האשימה באופן רשמי את רוסיה בארגון ניסיון פיגוע באמצעות רחפני נפץ בנמל התעופה לייפציג/האלה, שהתרחש ב-4 באוגוסט 2026. שר הפנים אלכסנדר דובראינדט ושר החוץ יוהאן ודפול הציגו בברלין את ממצאי החקירה המשטרתית והמודיעינית, תוך שהם מצביעים על מעורבות ישירה של מוסקבה במתקפה המתוכננת.

היעד המרכזי של ההתקפה היה מטוסי מטען של חברה אוקראינית שהיו חונים בנמל התעופה. לפי הממצאים, לפחות שלושה רחפנים היו מעורבים באירוע: רחפן אחד נושא חומר נפץ אותר בתוך האזור המאובטח ליד המטוסים, אך מטען הנפץ לא התפוצץ בשל תקלה במנגנון ההפעלה. רחפן שני התנגש באותו הלילה במטוס מטען של חברת DHL במהלך המראה וגרם לו נזק קל, ורחפן שלישי אותר ב-14 באוגוסט בשטח פתוח בסמוך לנמל התעופה.

שר הפנים דובראינדט הצהיר כי "גרמניה היא יעד יומי למלחמה היברידית", והוסיף כי האירוע תואם "דפוס מוכר של המבצעים ההיברידיים של רוסיה באירופה". שר החוץ ודפול ציין כי שגריר רוסיה זומן לשיחת נזיפה במשרד החוץ, והדגיש את חומרת האירוע.

צעדי תגובה נחרצים

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בעקבות האירוע, הודיעה גרמניה על שורת צעדי תגובה חריפים: סגירת הקונסוליה הרוסית בבון החל מ-18 בספטמבר 2026, פינוי המוסד הרוסי למדע ולתרבות בברלין, הידוק הבידוק הביטחוני לאזרחים רוסים הנכנסים למדינה, הגברת הלחץ על צי הצללים הרוסי, ותמיכה בחבילת הסנקציות ה-22 של האיחוד האירופי.

מנהיגי המערב מיהרו להביע תמיכה בגרמניה. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי "התקפות היברידיות אלה מתרבות באירופה. הן אינן יכולות להישאר ללא מענה", והוסיף: "מול הסלמה זו, עלינו להיות מאוחדים, נחושים ולחזק את תמיכתנו באוקראינה. צרפת תמשיך למלא את חלקה המלא".

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני הבהירה: "הביטחון של בעלות בריתנו הוא הביטחון של כולנו. ניסיונות להפחיד אותנו או לתקוע טריז בין בעלות הברית לא יצלחו: פעולות היברידיות נגד כל אחת מאיתנו הן עניין שמעסיק את כולנו, ויענו בתגובה מאוחדת".

ראש ממשלת קנדה מארק קרני ציין כי "תקיפת מטוס מטען אוקראיני על אדמת גרמניה הייתה ניסיון שערורייתי של רוסיה להחליש את הנחישות ואת ההגנה הקולקטיבית שלנו – והוא ייכשל. התמיכה שלנו באוקראינה מול התוקפנות הרוסית היא בלתי נדלית".

הכחשה רוסית

במוסקבה דחו בתוקף את ההאשמות הגרמניות. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס לתגובה הגרמנית ואמר: "אני חושב שזו טעות נוספת, רצינית", והוסיף כי "לדעתי זה עומד בניגוד מובהק לאינטרסים של העם הגרמני".

דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה צוטטה בסוכנות הידיעות טאס כשהיא דחתה את ההאשמות כ"עילה מופרכת ומבושלת" והבטיחה "תגובה הולמת" מצד מוסקבה.