4 מאנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית במערב איראן

מבזקים נוספים
כפפה שמרסקת בריונים: הכלי הקטלני של סוכני ההגירה
הממשל האמריקני מגדיר אותה כאמצעי להרגעת עימותים, אבל בקליפורניה מזהירים מפני שימוש מסוכן בכפפה שמסוגלת להעביר זרם חשמלי במגע ישיר (חדשות בעולם)דני שפיץ
צוחק על כולם: גרמניה האשימה את רוסיה בפעולה דרמטית - פוטין הכחיש
ברלין הטילה את האחריות על מוסקבה בגין ניסיון תקיפה באמצעות רחפנים ממולכדים בלב גרמניה | שלושה רחפנים אותרו באזור נמל התעופה בלייפציג, אחד מהם נושא חומר נפץ | גרמניה סגרה קונסוליה רוסית ופינתה מרכז תרבות במענה לאירוע | מדובר בהאשמות חמורות של מעשה מלחמתי נגד מדינה החברה בנאט"ו (בעולם)כיכר השבת
סוער בצרפת: העובדים שבתו - בעל הבית זעם וניסה לדרוס אותם עם אוטובוס
תרבות השביתות הצרפתית הידועה לשמצה הצליחה לעצבן בוס שמצא את עצמו מול קבוצת עובדים שהכריזו על שביתה | בתגובה, הוא עלה על האוטובוס שלו - וניסה לדרוס את עובדיו | האירוע כולו תועד (בעולם)כיכר השבת
סוסים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן
תחרות הנוודים העולמיים יצאה לדרך בקירגיזסטן, עם מסורת בת מאות שנים שהפכה לאירוע נוצץ: רכיבה על סוסים, קשתים ומפל מלאכותי (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמעט נרצח בדרכו לסליחות: תושב עפולה נדקר בכל חלקי גופו - החשוד נעצר
גבר בן 66 הותקף בדרכו לבית הכנסת לאמירת סליחות ותפילת שחרית ונפצע קשה • חשוד בן 39 נעצר לאחר חקירה | הרקע לאירוע פלילי (בארץ)קובי רוזן
מה באמת היה שם? איראנים שחגגו בחתונה נהרגו בתקיפה אמריקנית | תיעוד מהזירה
רסיסי טיל אמריקני פגעו באולם חתונות בעיר כוהסתאך | לפחות 5 נהרגו ועשרות נפצעו | איראן מאשימה, ארה"ב שותקת | ברשתות מעלים את האפשרות כי מדובר בירי איראני כושל (בעולם)ישראל גראדווהל
צה"ל חיסל מפקד בחטיבת עזה של חמאס והסביר: הסרת איום מיידי
צה"ל תקף ביום שלישום וחיסל את טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של חמאס. בתקיפה חוסל גם מומו סעיד מחמד הוארי, מחבל נוסף בארגון. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
המסתערבים נטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון
מסתערבי מג"ב ירושלים ניטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון בכפר בית רימא שבחטיבת בנימין במהלך הפרת סדר אלימה (חדשות)קובי רוזן