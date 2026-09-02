גנב רוסי תכנן להבריח דלק ולמד את הלקח

חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר במרחב הביטחוני. לוחמי צה"ל ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. התשתיות שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל. התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי.

ב. ניסני