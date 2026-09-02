גנב רוסי תכנן להבריח דלק ולמד את הלקח

מבזקים נוספים
בן גביר לליכוד: "אם לא תעבירו את גוטליב עוד היום - חלון ההזדמנות נסגר"
השר בן גביר העביר הודעת אולטימטום לליכוד: "בצעו היום את ההליכים או שאתחיל להודיע למועמדים על שיבוצם" • בעוצמה יהודית סבורים שהליכוד מנסה לסחוט עוד דברים בתמורה | האם העסקה תתממש? (פוליטי מדיני)ישי כהן
תאונת דרכים בנתיבות: 8 נפגעים פונו לבית החולים
תאונת דרכים בין מספר כלי רכב אירעה הבוקר בשעה 08:00 בדרך אריאל שרון בנתיבות. צוותי מד"א פינו לבית החולים סורוקה 8 נפגעים: אישה בת 41 במצב בינוני עם חבלות בפנים ובחזה, אישה בת 38 במצב בינוני עם חבלת גב, נערה בת 17 במצב בינוני עם חבלת ראש, ילד בן 7 במצב בינוני עם חבלות בראש ובאגן, ו-4 נפגעים קל.קובי רוזן
חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר
חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר. לא דווח על נפגעים. צה"ל הודיע כי תקף תשתיות טרור של הארגון בתגובה לאירוע.כיכר השבת
8 פצועים בתאונת דרכים בנתיבות
תאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב אריאל שרון בנתיבות הותירה 8 פצועים. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים במצב בינוני ולחמישה נוספים במצב קל. כל הפצועים פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל — אחד יורט
חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר במרחב הביטחוני. לוחמי צה"ל ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. התשתיות שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל. התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי.ב. ניסני
דרמה בתרגיל: שתי ספינות מלחמה התנגשו בעוצמה
מחדל חמור במהלך תרגיל צבאי בינלאומי: קורבטת טילים וספינת סיור התרסקו זו בזו סמוך לאיי גלפגוס (חדשות בעולם9דני שפיץ
מיליארד רובוטים בתוך עשור: מאסק מכריז על סוף האנושות
העתיד האנושי עשוי להיראות הרבה יותר רובוטי ממה שנדמה: אילון מאסק הציג השבוע תחזית דרמטית במיוחד לעתיד הרובוטיקה (חדשות בעולם)דני שפיץ
מצפצף על בית המשפט: המהלך הדרמטי של טראמפ - נגד החלטת העליון האמריקני
הממשל האמריקני יוזם מהלך דרמטי בניגוד לכאורה לפסיקת בית המשפט העליון שפסל צו של הנשיא | המהלך המשנה סדרי עולם בחוק האמריקני מאתגר את השופטים שפסקו נגד החוק של טראמפ (חדשות)כיכר השבת