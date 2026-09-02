תרבות השביתות הצרפתית הידועה לשמצה הצליחה לעצבן בוס שמצא את עצמו מול קבוצת עובדים שהכריזו על שביתה | בתגובה, הוא עלה על האוטובוס שלו - וניסה לדרוס את עובדיו | האירוע כולו תועד (בעולם)

כיכר השבת