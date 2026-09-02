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למד ייצור טילים

כתב אישום חמור: חייל צה"ל לשעבר התכונן להצטרף לדאע"ש

כתב אישום הוגש נגד ח'מיס סואעד, תושב חוסנייה ששירת בעבר בצה"ל, לאחר שלפי הפרקליטות התכונן להצטרף לדאע"ש ולמד ייצור טילים ורחפנים וטקטיקות צבאיות (משפט)

תכנים של דאעש | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד ח'מיס סואעד, בן 30 מחוסנייה, בגין אימונים או הדרכה למטרות טרור. על פי כתב האישום, סואעד, ששירת בעבר ב, פעל כדי להכין את עצמו להצטרפות לארגון ה דאע"ש וללחימה בשורותיו מחוץ לישראל.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שגב אדלר מפרקליטות חיפה, עולה כי סואעד שירת בצה"ל בין השנים 2017 ל-2019. לפי הפרקליטות, החל משנת 2023 ועד שנעצר בחודש אוגוסט האחרון, הוא גילה עניין הולך וגובר בדאע"ש ופיתח הזדהות אידיאולוגית עם ארגון הטרור.

על פי האישום, בשנת 2024 החליט סואעד לצאת מישראל לסוריה או לאפריקה במטרה להצטרף לשורות דאע"ש. כחלק מההכנות לכך, נטען כי הוא צפה בתכנים ובשיעורים של בכירים בארגון ואף החל לחסוך כסף לקראת יציאתו.

אלא שלפי הפרקליטות, ההכנות לא הסתכמו בצפייה בתכנים הקשורים לארגון. במהלך שנת 2026, כך נטען בכתב האישום, הוריד סואעד מדריכים וצפה בסרטונים שעסקו בייצור טילים ורחפנים, בשימוש בכלי נשק ובטקטיקות צבאיות.

בפרקליטות טוענים כי הפעולות הללו נעשו במטרה לקדם את פעילותו של דאע"ש, וכחלק מהכנתו של סואעד לקראת הצטרפות לארגון וללחימה בשורותיו בחו"ל.

סואעד נעצר בחודש אוגוסט האחרון, לאחר תקופה שלפי כתב האישום נמשכה כשלוש שנים, מאז שהחל לגלות עניין בארגון בשנת 2023. כעת, בתום החקירה, הוגש נגדו כתב האישום המייחס לו עבירה של אימונים או הדרכה למטרות טרור.

ההליך נגד סואעד מתנהל בבית משפט השלום בחיפה, כאשר בשלב זה מדובר בטענות המיוחסות לו במסגרת כתב האישום וטרם הוכרע דינו.
צה"לטרורדאעשפרקליטות המדינה

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