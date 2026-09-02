עמית במתקפה על אנשי הציבור: מלבים את האלימות נגד שופטים

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא היום (רביעי) דברים בכנס המאבק באלימות נגד עורכי דין, והזהיר מפני ההקצנה בשיח נגד מערכת המשפט. עמית טען כי הדרך לאלימות פיזית מתחילה באלימות מילולית, והפנה בין היתר להתבטאויות של אנשי ציבור ולשיח ברשתות החברתיות.

"האלימות כלפי עורכי דין ושופטים אינה צומחת בחלל ריק; והדרך לאלימות פיזית עוברת תחילה באלימות מילולית", אמר עמית. לדבריו, "ואם יש את נפשך לדעת את המצע עליו נזרעים זרעי האלימות כלפי מערכת המשפט, לך אל התבטאויות של אנשי ציבור, סור אל הרשתות החברתיות, ושם תמצא את התשובה".

עמית התייחס בדבריו לרצח עורך הדין ארבל פלדמן ז"ל לפני כחודש, שבעקבותיו שונה אופיו של הכנס. לדבריו, המקרה הוא חלק מתופעה רחבה יותר של אלימות מילולית ופיזית המופנית בתקופה האחרונה כלפי עורכי דין ומשפטנים בשל ביצוע תפקידם.

נשיא העליון הזהיר כי לפגיעה בעורכי דין יש השלכות שחורגות מהפגיעה האישית בהם. לדבריו, מצב שבו עורכי דין ובני משפחותיהם חשופים להטרדות, איומים ואלימות עלול לגרום לעורכי דין להירתע מקבלת תיקים מורכבים או בלתי פופולריים, ובכך לפגוע גם ביכולת של אזרחים לקבל ייצוג משפטי.

בהמשך התייחס עמית גם לאירועים נגד שופטים. הוא הזכיר את האירוע מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, שבו לדבריו "שברו הפורעים חלונות ועציצים וגרמו נזק לביתו ולרכבו", בזמן שסולברג ובני משפחתו שהו בבית.

"בכך נחצה הגבול שבין מחאה, חריפה ככל שתהיה, ובין ניסיון לפגוע בביטחון ובתחושת הביטחון של שופט ושל בני משפחתו, ולהרתיעו ממילוי תפקידו", אמר עמית והגדיר את האירוע כ"חציית קו אדום".

עמית הוסיף כי לדבריו "השתלחות תקשורתית בשופטים בשל פסקי דין שנתנו, הופכת לדבר שבשגרה". הוא הזכיר בהקשר זה מתקפות נגד סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט אורן סילברמן, ונגד סגנית נשיא בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, השופטת רות שפילברג-כהן. לדבריו, מדובר בניסיון להפעיל לחץ על שופטים בעקבות הכרעותיהם.

נשיא העליון תיאר גם את המתרחש בתוך בתי המשפט. לדבריו, שופטים נאלצים להוציא מאולמות הדיונים אנשים שמפריעים למהלכם, ובמקרים מסוימים אף נסגרו דלתות בתי המשפט בפני קהל בשל חשש להתפרעויות. במקרים קיצוניים, לדבריו, משמר בתי המשפט נדרש ללוות בעלי דין ועורכי דין עד לרכבם מחשש שייפגעו.

עמית התייחס גם למערכת הבחירות וקרא למתן את השיח בתקופה זו. "מערכת בחירות היא מטבעה תקופה של מחלוקת, של ביקורת ושל מאבק על רעיונות ועל דרכה של המדינה", אמר. "אולם דווקא בתקופה כזו מוטלת על כולנו אחריות מוגברת לנהוג במתינות, לבחור את מילותינו בקפידה ולקיים שיח ענייני ומכבד".

לסיום הבהיר נשיא העליון כי המאבק באלימות אינו מוטל רק על מערכת המשפט, אלא גם על לשכת עורכי הדין, רשויות האכיפה, נבחרי הציבור, התקשורת והציבור. "זהו מאבק על דמותה של החברה", אמר.