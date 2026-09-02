מבזקים נוספים
כתב אישום חמור: חייל צה"ל לשעבר התכונן להצטרף לדאע"ש
כתב אישום הוגש נגד ח'מיס סואעד, תושב חוסנייה ששירת בעבר בצה"ל, לאחר שלפי הפרקליטות התכונן להצטרף לדאע"ש ולמד ייצור טילים ורחפנים וטקטיקות צבאיות (משפט)משה כהן
נס בלתי נתפס: המשאית איבדה שליטה והעיפה אם ובתה לתוך חנות
אם ובתה צעדו על המדרכה בקריית גת כאשר משאית איבדה שליטה, סטתה ממסלולה והעיפה אותן אל תוך חנות סמוכה (חדשות בארץ)דני שפיץ
עמית במתקפה על אנשי הציבור: מלבים את האלימות נגד שופטים
נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית יצא נגד השיח כלפי שופטים ומשפטנים, קשר בין התבטאויות אנשי ציבור לאלימות והזהיר במיוחד מהקצנת השיח בתקופת הבחירות (משפט)משה כהן
היועמ"שית מתעקשת: הכנס לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל - יידחה לאחר הבחירות
עוזר היועמ"שית השיב למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן כי אין כל הנחיה לגרוע מכבודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אך מבהירים כי כנס עיוני במימון ממשלתי בעל סיקור תקשורתי נרחב יצטרך להידחות לאחר הבחירות, אך הוא מדגיש כי "אין מניעה לקיים כל אירוע במימון שאינו ממשלתי" (משפט)משה כהן
היועמ"שית מתעקשת: הכנס לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל - יידחה לאחר הבחירות
עוזר היועמ"שית השיב למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן כי אין כל הנחיה לגרוע מכבודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אך מבהירים כי כנס עיוני במימון ממשלתי בעל סיקור תקשורתי נרחב יצטרך להידחות לאחר הבחירות, אך הוא מדגיש כי "אין מניעה לקיים כל אירוע במימון שאינו ממשלתי" (משפט)משה כהן
תיעוד דומע; התלמידים מהציונות הדתית מיאנו להנחם על מיטת רבם ומורם זצ"ל
המונים ליוו אתמול (שלישי) למנוחות את האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, שנפטר בארה"ב לאחר האירוע הרפואי הקשה שעבר, הרבי הובא למנוחות בהר הזיתים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד ענק מההלווויה, הבכי של התלמידים, ההספדים של האחים האדמו"רים והמסע ברחובות העיר | וגם, השיחה הסגורה עם הבן היחיד שמסמנת את הממשיך | סיקור ותיעוד כואב (חסידים)חיים רוזנבוים
כפפה שמרסקת בריונים: הכלי הקטלני של סוכני ההגירה
הממשל האמריקני מגדיר אותה כאמצעי להרגעת עימותים, אבל בקליפורניה מזהירים מפני שימוש מסוכן בכפפה שמסוגלת להעביר זרם חשמלי במגע ישיר (חדשות בעולם)דני שפיץ
צוחק על כולם: גרמניה האשימה את רוסיה בפעולה דרמטית - פוטין הכחיש
ברלין הטילה את האחריות על מוסקבה בגין ניסיון תקיפה באמצעות רחפנים ממולכדים בלב גרמניה | שלושה רחפנים אותרו באזור נמל התעופה בלייפציג, אחד מהם נושא חומר נפץ | גרמניה סגרה קונסוליה רוסית ופינתה מרכז תרבות במענה לאירוע | מדובר בהאשמות חמורות של מעשה מלחמתי נגד מדינה החברה בנאט"ו (בעולם)כיכר השבת