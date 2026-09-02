נייר הכסף לא עזר: השוטרים חשפו בערוגה בחצר

מבזקים נוספים
מפלצת ממעמקים: רגע עוצר נשימה תועד בלב האוקיינוס
רגע עוצר נשימה תועד כאשר לווייתן ענק שחה בצמוד לסירה, חלף ממש מתחתיה והכה בעוצמה בזנבו על פני המים (מעניין)אריה רוזן
נשיא המרעיל את אזרחיו: 37,600 חולים בגלל תוכנית ארוחות ממשלתית
למעלה מ-500 תלמידים אושפזו באינדונזיה לאחר הרעלת מזון מתוכנית ארוחות חינמיות ממשלתית | 37,600 מקרים נרשמו מאז השקת התוכנית (בעולם)אריה רוזן
אפשר לקבל הלוואה מבנק שאתם בכלל לא לקוחות שלו? מסתבר שכן
החשבון שלכם מתנהל בבנק אחד? מתברר שזה לא אומר שאתם חייבים לבקש את ההלוואה דווקא ממנו - ויש דרך לעשות את זה גם אונליין (כלכלה)יוסי כץ
כתב אישום חמור: חייל צה"ל לשעבר התכונן להצטרף לדאע"ש
כתב אישום הוגש נגד ח'מיס סואעד, תושב חוסנייה ששירת בעבר בצה"ל, לאחר שלפי הפרקליטות התכונן להצטרף לדאע"ש ולמד ייצור טילים ורחפנים וטקטיקות צבאיות (משפט)משה כהן
מי יודח ומי יעמוד בראש? תוכנית ההונאה המבריקה להשתלט על 'דגל התורה' נחשפת - שלב אחר שלב
הסערה ב'דגל התורה' מהתוכנית להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת חברי הכנסת גפני ומקלב - מתעצמת | לפי התוכנית, אשר ימונה ליו"ר ופינדרוס יישאר ברשימה | בין השמות החדשים: דודי זלץ וגודי סילמן | הדרך: ידיעה בביטאון המפלגה שתבשר על השלמת ההשתלטות | המטרה: שליטה על 'דגל התורה' גם כאשר ההנהגה הרוחנית תתחלף | בכיר ב'דגל' ל'כיכר': "אם המהלך יצא לפועל, ייחשף כל מה שהיה פה מאחורי הקלעים בשנים האחרונות, בעיקר בקרבות בין שני הבתים" | כל הפרטים (חדשות, חרדים)חנני ברייטקופף
נס בלתי נתפס: המשאית איבדה שליטה והעיפה אם ובתה לתוך חנות
אם ובתה צעדו על המדרכה בקריית גת כאשר משאית איבדה שליטה, סטתה ממסלולה והעיפה אותן אל תוך חנות סמוכה (חדשות בארץ)דני שפיץ
עמית במתקפה על אנשי הציבור: מלבים את האלימות נגד שופטים
נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית יצא נגד השיח כלפי שופטים ומשפטנים, קשר בין התבטאויות אנשי ציבור לאלימות והזהיר במיוחד מהקצנת השיח בתקופת הבחירות (משפט)משה כהן
היועמ"שית מתעקשת: הכנס לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל - יידחה לאחר הבחירות
עוזר היועמ"שית השיב למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן כי אין כל הנחיה לגרוע מכבודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אך מבהירים כי כנס עיוני במימון ממשלתי בעל סיקור תקשורתי נרחב יצטרך להידחות לאחר הבחירות, אך הוא מדגיש כי "אין מניעה לקיים כל אירוע במימון שאינו ממשלתי" (משפט)משה כהן