אפשר לקבל הלוואה מבנק שאתם בכלל לא לקוחות שלו? מסתבר שכן

מבזקים נוספים
רופא מרדים חושף: כך פועלת תעשיית השרלטנות הרפואית במגזר החרדי
בריאיון ל'כיכר השבת' ד"ר יוחאי רביב מזהיר מ'רפואת תדרים' שמבטיחה CT במחשב צעצוע • הוא אומר כי תעשיית Big Wellness (הרפואה האלטרנטיבית) גדולה פי 5 מהרפואה הרגילה ומזהיר מפני הטיפולים בעיתוני השבת | האזינו (בריאות)כיכר השבת
תאונת דרכים בעין אברהים: 3 נפגעים פונו לרמב"ם
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה הבוקר בשעה 11:33 בעין אברהים שבמרחב גלבוע. צוותי מד"א פינו לבית החולים רמב"ם 3 נפגעים: צעירה בת 24 במצב בינוני עם חבלת גב, ושני נפגעים קל.קובי רוזן
התנגשות אוניות בטורקיה: 10 אנשי צוות נעדרים לאחר שאונייה טבעה
שתי אוניות משא טורקיות התנגשו לפנות בוקר מול חופי סיליברי באיסטנבול, בים מרמרה. האונייה Tuğberk İmamoğlu, שנשאה כ-4,200 טונות של גלילי פלדה, טבעה תוך 11 דקות ושקעה לעומק של כ-900 מטרים. כל עשרת אנשי הצוות הטורקים נעדרים. סירת ההצלה ואפודי ההצלה נמצאו ריקים על פני המים.קובי אטינגר
מפלצת ממעמקים: רגע עוצר נשימה תועד בלב האוקיינוס
רגע עוצר נשימה תועד כאשר לווייתן ענק שחה בצמוד לסירה, חלף ממש מתחתיה והכה בעוצמה בזנבו על פני המים (מעניין)אריה רוזן
נשיא המרעיל את אזרחיו: 37,600 חולים בגלל תוכנית ארוחות ממשלתית
למעלה מ-500 תלמידים אושפזו באינדונזיה לאחר הרעלת מזון מתוכנית ארוחות חינמיות ממשלתית | 37,600 מקרים נרשמו מאז השקת התוכנית (בעולם)אריה רוזן
נייר הכסף לא עזר: השוטרים חשפו בערוגה בחצר
השוטרים חיפשו בכל הבית ללא ממצאים, אך מעבר מהיר לערוגת הגינה בחצר חשף את רובה הקלאצ'ניקוב שהוסתר תחת שכבות אדמה עמוקות (חדשות)דני שפיץ
כתב אישום חמור: חייל צה"ל לשעבר התכונן להצטרף לדאע"ש
כתב אישום הוגש נגד ח'מיס סואעד, תושב חוסנייה ששירת בעבר בצה"ל, לאחר שלפי הפרקליטות התכונן להצטרף לדאע"ש ולמד ייצור טילים ורחפנים וטקטיקות צבאיות (משפט)משה כהן
מי יודח ומי יעמוד בראש? תוכנית ההונאה המבריקה להשתלט על 'דגל התורה' נחשפת - שלב אחר שלב
הסערה ב'דגל התורה' מהתוכנית להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת חברי הכנסת גפני ומקלב - מתעצמת | לפי התוכנית, אשר ימונה ליו"ר ופינדרוס יישאר ברשימה | בין השמות החדשים: דודי זלץ וגודי סילמן | הדרך: ידיעה בביטאון המפלגה שתבשר על השלמת ההשתלטות | המטרה: שליטה על 'דגל התורה' גם כאשר ההנהגה הרוחנית תתחלף | בכיר ב'דגל' ל'כיכר': "אם המהלך יצא לפועל, ייחשף כל מה שהיה פה מאחורי הקלעים בשנים האחרונות, בעיקר בקרבות בין שני הבתים" | כל הפרטים (חדשות, חרדים)חנני ברייטקופף