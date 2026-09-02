אפשר לקבל הלוואה מבנק שאתם בכלל לא לקוחות שלו? מסתבר שכן

הסערה ב'דגל התורה' מהתוכנית להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת חברי הכנסת גפני ומקלב - מתעצמת | לפי התוכנית, אשר ימונה ליו"ר ופינדרוס יישאר ברשימה | בין השמות החדשים: דודי זלץ וגודי סילמן | הדרך: ידיעה בביטאון המפלגה שתבשר על השלמת ההשתלטות | המטרה: שליטה על 'דגל התורה' גם כאשר ההנהגה הרוחנית תתחלף | בכיר ב'דגל' ל'כיכר': "אם המהלך יצא לפועל, ייחשף כל מה שהיה פה מאחורי הקלעים בשנים האחרונות, בעיקר בקרבות בין שני הבתים" | כל הפרטים (חדשות, חרדים)

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