איזנקוט: נתניהו נעלם כשהמטוס הופל, קיבלתי החלטה לבד

הרגע שבו הבין שבנו לא ישוב חי מעזה | המילים האחרונות בטלפון שהקפיאו את דם המשפחה | והשנייה שבה הטיח את ראשו במכולה בשדה תימן בצעקה שקרעה את השמיים | בריאיון מטלטל ל׳כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, רפי ארווס פותח את שערי הגיהינום של "אסון הנמר", ומקריא בדמעות את צוואת בנו. אל תחמיצו את המונולוג שירסק את ליבכם לרסיסים - זוהי שיחת המוסר המצמררת ביותר לקראת הימים הנוראים. צפו (כיכר FM)

אלי גוטהלף