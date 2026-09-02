"ריבונו של עוילם", היא רוצה לזעוק, מבעד לחלון הקהל צועק יחד איתה: "איההה".איפה התינוק שימלא את הבית של לייקי ורובי. איפה הילדה שלהם שתכתוב לסבא וסבתא כרטיס שנה טובה בכתב ילדותי. איה-כה (חרדים)

חוי אייזנבך