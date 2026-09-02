נשיא ארה"ב טראמפ התייחס לאפשרות שהמלחמה באיראן תפגע בסיכויי המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע. "הבחירות לא משפיעות עליי. אני לא מתמודד. המפלגה שלי היא שמתמודדת", אמר. לדבריו, "אני חושב שבמפלגה שלי מעריכים את העובדה שאנחנו לא מאפשרים לאיראן להשיג נשק גרעיני".

קובי אטינגר