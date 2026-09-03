תאונה עם 3 כלי רכב סמוך למושב עזריקם - מספר פצועים קל

מבזקים נוספים
שני מחבלים חוסלו בכפר אלמע'יר במהלך פעילות להחזרת בעלי חיים גנובים
כוחות צה"ל חיסלו הלילה שני מחבלים פלסטינים בכפר אל מועייר שבחטיבת בנימין. הכוחות אבטחו כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוחות הגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים והרגו שני צעירים פלסטינים בני 17 ו-19. דובר צה"ל אישר: "זוהו פגיעות".קובי אטינגר
תאונה בכביש 471: רוכב אופנוע בן 20 נפגע במצב בינוני
רוכב אופנוע כבן 20 נפגע הבוקר מרכב בכביש 471 סמוך למחלף עמישב. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 08:29 מעניקים טיפול ומפנים אותו לבית החולים בילינסון במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. פצוע נוסף במצב קל מפונה גם כן.קובי רוזן
הנהגים נדהמו: מסוק ענק עם עיתונאים התהפך לתעלת הכביש
מסוק איבד גובה ונאלץ לבצע נחיתת חירום על כביש - עדות נוספת למשבר הדלק החריף ברוסיה (חדשות בעולם)דני שפיץ
הצית קרטונייה בבית שאן וגרם נזק של עשרות אלפים | צפו בתיעוד
תושב בית שאן בן 65 הצית קרטונייה במרכז מסחרי • הנזק: עשרות אלפי שקלים לקרטונייה ולעגלות נגררות | נעצר לאחר צפייה במצלמות (בארץ)קובי אטינגר
רגע לפני הימים הנוראים; המשגיח הצדיק ממיר הגיע לרכסים
הגה"צ רבי בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר, מסר שיחת התעוררות בהיכל הישיבה ברכסים | בדבריו עורר על הכנה לימים הנוראים, עבודת המידות וזהירות בכבוד אחרים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"עבריין": הפרשן חויב בפיצוי ענק בגלל אמירה באולפן
בית המשפט בראשון לציון קבע כי הפרשן גיא פלג הוציא לשון הרע נגד הפעיל הפוליטי רחמים בן יהודה בשידור רדיו, וחייב אותו לשלם פיצוי כספי משמעותי והוצאות (משפט)דניאל הרץ
"קפלניסטים מממנים אותי? קונספירציות מטורללות!" | מוטי לייטנר עונה להאשמות
מוטי לייטנר דוחה את טענות המפלגות החרדיות על מימון מגורמי שמאל, מתחייב לנצל את מלוא תקציב הבחירות ומבהיר: "כל התורמים – מאנשי הימין ועולם התורה" | צפו (חרדים)ישי כהן
שינוי במגמה לסוף השבוע: הירידה בטמפרטורות וההקלה שכולם חיכו לה
אחרי יום חמישי נוח, בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות שיחזרו לממוצע העונתי, לצד הקלה מורגשת בעומסי החום ומזג אוויר נאה בשישי ובשבת | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת