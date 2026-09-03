רוכב אופנוע כבן 20 נפגע הבוקר מרכב בכביש 471 סמוך למחלף עמישב. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 08:29 מעניקים טיפול ומפנים אותו לבית החולים בילינסון במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. פצוע נוסף במצב קל מפונה גם כן.

קובי רוזן