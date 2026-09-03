בג״ץ קבע: ההכרעה הדרמטית עוברת לוועדת הבחירות

בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) את המשך ההליך בעתירת הליכוד נגד יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, לאחר שבתום הדיון הצדדים קיבלו את המלצת השופטים והגיעו להסכמה על מתווה להמשך בירור הסוגיה.

על פי ההחלטה, פנייתו של עו״ד שחר בן מאיר, המשיב השלישי בעתירה, תועבר למליאת ועדת הבחירות המרכזית. המליאה היא שתכריע בפנייה "כחוכמתה, על יסוד מכלול הנתונים". במקביל, החלטותיו של יו״ר ועדת הבחירות שעומדות במוקד העתירה לא יהיו ההכרעה הסופית בסוגיה, אלא ישמשו כחוות דעת משפטית מטעמו שתופנה אל הוועדה.

לוח הזמנים שקבע בג״ץ קצר במיוחד. ועדת הבחירות המרכזית נדרשת לקבל את החלטתה בפניית בן מאיר עד יום ראשון, 6 בספטמבר, בשעה 17:00. לאחר קבלת ההחלטה, הצדדים ימסרו לבית המשפט הודעת עדכון.

בכך לא מסתיים הדיון בעתירת הליכוד. בג״ץ קבע דיון המשך ליום רביעי, 9 בספטמבר, בשעה 8:00. בשל לוח הזמנים הדחוף ומטעמי יעילות דיונית, נקבע כי הדיון יתקיים כאילו כבר ניתן בעתירה צו על תנאי.

הרכב השופטים, יעל וילנר, אלכס שטיין וחאלד כבוב, נתן להסכמות הצדדים תוקף של החלטה. השופטים הדגישו כי כל טענות הצדדים נשמרות להם, הן במסגרת הדיון שיתקיים בפני ועדת הבחירות והן לאחר שהוועדה תמסור את החלטתה.

בעתירה שהגישה הליכוד מופיעים שורה של משיבים, בהם יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, ועדת הבחירות, עו״ד שחר בן מאיר, יש עתיד, כחול לבן, העבודה, ש״ס, יהדות התורה, היועצת המשפטית לממשלה, הרשות להגנת הפרטיות ומפלגת ישר בראשות איזנקוט.