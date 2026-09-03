גבר בן 60 נפצע בינוני בנפילה מגובה בקרית אתא

הקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד מאיתנו, גם שלך, כותב רבי נחמן: הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול... ויש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות, והם שואלים את עצמם: מה הקב"ה מצפה ממך? התשובה של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

ורד שאלתיאל