גבר בן 60 נפצע בינוני בנפילה מגובה בקרית אתא

מבזקים נוספים
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה
כוחות צה"ל זיהו היום (ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
נצמד ולא שחרר: המפגש המסוכן באמצע הצוק בצרפת
באמצע מסלול ויה פראטה בשאמוני שבצרפת התרחש מפגש בלתי שגרתי (חדשות בעולם)דני שפיץ
חמישה ימים אחרי - מעצר ראשון בפרעות בקוסרה: זה החשוד שנעצר
המפקדה הבין ארגונית עצרה חשוד במעורבות בתקיפה בכפר קוסרה • החשוד הועבר לחקירה והמשטרה תבקש הארכת מעצר | צוות החקירה ממשיך באיסוף ראיות (צבא וביטחון)קובי אטינגר
מה קורה לתפילות שאתה מתפלל בלי ריכוז? הזוהר הקדוש מגלה לאן הן הולכות
הקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד מאיתנו, גם שלך, כותב רבי נחמן: הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול... ויש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות, והם שואלים את עצמם: מה הקב"ה מצפה ממך? התשובה של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל
משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף בית ינאי
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה לחוף בית ינאי שבעמק חפר, לאחר שנמצאו תוצאות מיקרובאליות חריגות בבדיקות איכות המים. המשרד ממשיך במעקב ומדגיש כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
הולנד עוזבת את אמריקה: 86 טונות הועברו ללונדון
על רקע אי-שקט גיאופוליטי גובר, בהולנד נערכים לתרחיש שבו יהיה צורך לפעול במהירות (חדשות בעולם)דני שפיץ
איראן איימה על ארה"ב: "נתקוף בכוח" אם ישראל תפשוט על הרכס הלבנוני
משמרות המהפכה העבירו אזהרה דרמטית לוושינגטון באוגוסט • לחץ אמריקני הוביל לדחיית ההסתערות הישראלית | קצינים איראניים בכירים נצורים במתקן תת-קרקעי (חדשות)דניאל הרץ
משלחת חמאס בראשות באסם נעים מבקרת בטהרן
משלחת של חמאס בראשות בכיר הארגון באסם נעים הגיעה לביקור בטהרן. נעים נפגש עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י ועם יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קאליבף.קובי אטינגר