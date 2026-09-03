חמישה ימים אחרי - מעצר ראשון בפרעות בקוסרה: זה החשוד שנעצר

תפיסת הטנדר ( צילום: דוברות המשטרה )

המפקדה הבין ארגונית במחוז ש"י יחד עם השב"כ עצרה הבוקר (חמישי) חשוד במעורבותו בתקיפה האלימה שהתרחשה בכפר קוסרה בשבת האחרונה. החשוד, תושב איזור השומרון בן 19, הועבר לחקירה במשטרה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, החשוד נעצר במסגרת פעילות משותפת של בלשי המפקדה הבין ארגונית, השב"כ ויס"מ שומרון. בהמשך היום צפויה המשטרה להביא את החשוד לדיון בבית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו. האירוע החמור בשבת כזכור, בשבת האחרונה התרחש אירוע חריג בכפר קוסרה, כאשר קבוצת ישראלים פרצה לבית מגורים פלסטיני והתבצרה בתוכו בעוד בני המשפחה המקומית שוהים במקום. האירוע החל בעימות אלים ויידוי אבנים, והידרדר במהירות לתרחיש קיצוני שהצריך התערבות כוחות ביטחון גדולים. 86 ספינות הוסטו ממסלולן | כך נראית אכיפת המצור הימי על איראן דוד הכהן | 06:43 עכשיו אפשר לספר: כך חיסלו הלוחמים האמיצים את אדריכל הגרעין במרפסת כיכר השבת | 02.09.26 כוחות צה"ל ומשמר הגבול הוזעקו לזירה בכוחות מתוגברים, והלוחמים נאלצו לפעול בדחיפות כדי לחלץ את הישראלים מהבית שבו התבצרו. במקביל החרימו כוחות הביטחון את כלי הרכב ששימשו את המעורבים להגעה למקום.

תפיסת הטנדר ( צילום: דוברות המשטרה )

חקירה נמשכת בכלים טכנולוגיים

צוות החקירה המשותף למשטרה ולשב"כ ממשיך במאמצי איסוף הראיות וגביית העדויות לאיתור ומעצרם של כל מי שלקח חלק במקרה החמור. על פי הנמסר, החוקרים מפעילים כלים טכנולוגיים ויכולות מגוונות במטרה להביא לדין את כל שנטל חלק ופוגע בביטחון האיזור.

כוחות המשטרה תפסו את הטנדר הלבן ששימש את החשודים בעת אירוע התקיפה. במהלך התפיסה החלה התקהלות של מספר חשודים אשר חסמו, הפריעו לכוחות ואף יידו לעברם אבנים. בתוך כך נעצרו שני חשודים נוספים שהועברו לחקירה.

האירוע בקוסרה עורר גל תגובות חריפות בארץ ובעולם, כאשר ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו בחריפות את המעשים. גם שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב בחריפות חריגה, וכינה את המעורבים "טרוריסטים ישראלים".