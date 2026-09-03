נציג חמינאי קורא לחתוך כבלי אינטרנט תת-ימיים במצר הורמוז

מבזקים נוספים
"אנשים מגיעים בגיל 30 לטרום סכרת" | ריאיון על תרבות הכושר והבריאות במגזר החרדי
בריאיון מיוחד איש כיכר השבת ומאמן הכושר משה מנס חושף מה קורה כשרבנים ודיינים מגיעים להתאמן • הדיין החסידי שנקרעו לו המכנסיים בסקווט הראשון | "אנחנו נהיינו עצלנים שחוטפים התקף לב בגיל 35" (בריאות)נריה סעדיה
אובדן שליטה: שתי סוכנויות הביון החזקות שלפו נשק זו מול זו
הכול החל במהלך פעולה של שירות הביטחון האוקראיני, אך בתוך זמן קצר הרחוב בקייב הפך לזירת עימות חמושה (חדשות בעולם)דני שפיץ
רבני 'דגל התורה' זועמים על ניסיון ההשתלטות: "היו לא תהיה; המהלך יוביל לפילוג מחדש של הליטאים"
הדרמות ב'דגל התורה' נמשכות גם היום, כאשר נמשכים המאמצים של מספר עסקנים להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת גפני ומקלב | רבני 'דגל התורה' שנכנסו ביממה האחרונה לעומק האירוע הביעו התנגדות חריפה לניסיון ההשתלטות | אם המהלך יצא אל הפועל, ב'אגודה' מתכוונים לפתוח מחדש את ההסכם מול 'דגל', בהנחה שההדחה תגרום לאלפים שלא להצביע (חדשות, חרדים)חנני ברייטקופף
ניצחון לאלוף במיל׳ ישראל זיו בבית המשפט: יוחס לו ידיעה מוקדמת ל-7 באוקטובר
בית משפט השלום בכפר סבא קיבל את תביעתו של האלוף במיל׳ ישראל זיו נגד עידו שיפוני, בעקבות פרסום שייחס לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר (משפט)משה כהן
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה
כוחות צה"ל זיהו היום (ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
נצמד ולא שחרר: המפגש המסוכן באמצע הצוק בצרפת
באמצע מסלול ויה פראטה בשאמוני שבצרפת התרחש מפגש בלתי שגרתי (חדשות בעולם)דני שפיץ
חמישה ימים אחרי - מעצר ראשון בפרעות בקוסרה: זה החשוד שנעצר
המפקדה הבין ארגונית עצרה חשוד במעורבות בתקיפה בכפר קוסרה • החשוד הועבר לחקירה והמשטרה תבקש הארכת מעצר | צוות החקירה ממשיך באיסוף ראיות (צבא וביטחון)קובי אטינגר
גבר בן 60 נפצע בינוני בנפילה מגובה בקרית אתא
גבר כבן 60 נפצע הבוקר בנפילה מגובה ברחוב משה שרת בקרית אתא. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 10:24 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגב.קובי רוזן