עשרות קילומטרים: חמישה פילים נסחפו מנפאל להודו

הדרמות ב'דגל התורה' נמשכות גם היום, כאשר נמשכים המאמצים של מספר עסקנים להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת גפני ומקלב | רבני 'דגל התורה' שנכנסו ביממה האחרונה לעומק האירוע הביעו התנגדות חריפה לניסיון ההשתלטות | אם המהלך יצא אל הפועל, ב'אגודה' מתכוונים לפתוח מחדש את ההסכם מול 'דגל', בהנחה שההדחה תגרום לאלפים שלא להצביע (חדשות, חרדים)

חנני ברייטקופף