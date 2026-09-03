פרטים חדשים נחשפים על הלחימה האינטנסיבית של צה"ל ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, עליה איימה איראן לפתוח במתקפה עצימה אם תימשך שם הפעילות.

לפי דיווח בחדשות 12, כוחות הביטחון ממשיכים במבצע בעצימות גבוהה תוך הידוק טבעת החנק והמצור הממושך על היעד המבוצר, במטרה לגרוע לחלוטין את יכולות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ולפרק שיטתית את יחידת "באדר".

רכס עלי טאהר מתנשא לגובה של כ-700 מטרים ומגיע לשיאו באזור הבופור, כשהוא יוצר הפרדה גיאוגרפית מובהקת בין אפיק הליטני ממזרח לרמת א-נבטיה ממערב. בשל היכולת האסטרטגית לתצפת ולטווח ממנו את כל עורקי התנועה ונתיבי הגישה לנבטיה, קבע בו ארגון הטרור את עמדת הפיקוד שלו.

במסגרת המבצע, כוחות הנדסה והתקפה מנטרלים ומשמידים עד היסוד מתחמים מבוצרים שהוסתרו לאורך השנים. חלקים נרחבים מתשתיות התת-קרקע פוצצו, כאשר במערכת הביטחון מזהים אבדות כבדות ומותם של מחבלים רבים ששהו בתוך המנהרות, לצד בריחה של חלק מפעילי הטרור מהתוואי.

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ההתמודדות עם המערך התת-קרקעי המבוצר מבוצעת בזהירות ובשיטה של הגברת לחץ הדרגתית כדי למנוע סכנה ללוחמים. עשרות בודדות של מחבלים נותרו נצורים במעמקים, ובצה"ל מבהירים כי הצבא מחזיק בכלים וביכולות להכריע את המתחם באופן מלא ברגע שתתקבל הנחיה ישירה מהדרג המדיני.

לצד הפעילות המבצעית, מדובר בחשיפה משמעותית של מערכת הביטחון, שם מעריכים כעת כי חיזבאללה מנסה לגרור את איראן למערכה ישירה מול ישראל. הניסיונות של ארגון הטרור להרחיב את הלחימה מגיעים על רקע המכה הקשה שהוא סופג ברכס והחשש מאובדן מעוזיו האסטרטגיים.

כזכור, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי איראן העבירה אזהרה לארה"ב שתגיב בכוח אם ישראל תפעל ברכס, עקב טענה כי במתחם מסתתרים גם 12 אנשי משמרות המהפכה ובהם שני קצינים בכירים. בצה"ל הבהירו כי אינם מכירים נוכחות איראנית במקום.

בתגובה לאיומים, הבהיר שר הביטחון ישראל כ"ץ כי תקיפה איראנית "תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת" ותוביל לפגיעה בתשתיות צבאיות ואזרחיות באיראן, כולל תשתיות אנרגיה. כ"ץ הוסיף כי "הלחץ הכלכלי והחשש מהתקוממות פנימית עלולים לדחוף את המשטר האיראני לצעדי ייאוש", והדגיש כי צה"ל ערוך לכל תרחיש בהגנה ובהתקפה.

נותר כעת להמתין ולראות אם ישראל תיכנע לאיומים של איראן, או תמשיך לפעול במרחב ותסתכן בתגובה איראנית ישירה.