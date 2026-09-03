חיל האוויר האוקראיני פרסם סרטון נדיר המציג יירוט מוצלח של טיל שיוט רוסי מסוג S8000 "בנדרול" על ידי מטוס מיג-29MU1 מודרני.

הטייס השתמש בטיל R-60 קצר-טווח משנות ה-70, וביצע את היירוט בגובה נמוך במיוחד, עם זמן תגובה של שניות בודדות בלבד.

האירוע, שדווח לראשונה ב-2 בספטמבר 2026, ממחיש את האתגרים והפתרונות האסימטריים במלחמה באוויר: רוסיה מציפה את השמיים בטילי בנדרול זולים יחסית ומהירים, שמקשים על מערכות ההגנה האווירית האוקראיניות.

אוקראינה מגיבה בין השאר באמצעות מודרניזציה של מלאי טילי אוויר-אוויר ישנים והפעלתם נגד מטרות שיוט נמוכות.

הבנדרול, שפותח על ידי Kronstadt, הפך לכלי נפוץ יותר ב-2026 בתקיפות על ערים ותשתיות בדרום אוקראינה.

בסרטון ניתן לראות את המיומנות הנדירה של הטייס האוקראיני שהצליח לנטרל טיל שיוט רגע לפני שנפגע בעצמו.