גבר בן 93 הוריש בית בנס ציונה לאחיינו האהוב • 18 שנה אחר כך חתם על צוואה נוספת עם סעיף ביטול סטנדרטי • בני משפחה ניסו לנצל את הטעות ולגזול את הבית, אך השופטת קבעה: רצונו האמיתי של המנוח גובר (חוק ומשפט)

כיכר השבת