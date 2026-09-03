מבזקים נוספים
זעם אדיר על סנצ'ס: הדו"ח הסודי שמחריד את ספרד - וההכחשה של מרוקו
עשרות אלפי בני אדם יצאו לרחובות ספרד לאחר שדוח סודי שפורסם מעלה כי מרוקו ניסתה למעשה לכבוש את סאוטה באמצעות הגירה מאסיבית ופתאומית של עשרות אלפים ביולי האחרון | הספרדים זועמים על הממשלה והטיפול הכושל באירוע ההיסטורי (בעולם)כיכר השבת
להינצל מהמחלה הארורה: הסגולה המבהילה שמכה גלים
במחלקות האונקולוגיות זועקים: "חולי הסרטן זקוקים לסיוע הזה באופן בהול" | גדולי ישראל פרסמו מכתב חריג בו הם מברכים: "יזכו במידה כנגד מידה שלא ידעו הם ממחלות" | הרב חנניה צ'ולק יצא מגדרו - כל הפרטים (חרדים)אסף מגידו
מצמרר: הילד חיכה חודשים לתרומה - בדיקה אחת בסוף הצילה את חייו
במחלקות האונקולוגיות זועקים: "חולי הסרטן זקוקים לסיוע הזה באופן בהול" | גדולי ישראל פרסמו מכתב חריג בו הם מברכים: "יזכו במידה כנגד מידה שלא ידעו הם ממחלות" | הרב חנניה צ'ולק יצא מגדרו - כל הפרטים (חרדים)אסף מגידו
איראן: מספר ההרוגים בעקבות התקיפה האמריקנית מזנק - והחתונה שהופגזה
שר הבריאות האיראני דיווח על עלייה במספר ההרוגים בתקיפה האמריקנית בלילה שבין שלישי לרביעי | במקביל, התקיפה המיוחסת לארה"ב שפגעה בחתונה במחוז סיריק ממשיכה לעורר כותרות בעולם (חדשות)כיכר השבת
286 ימים בגיהנום: התמונות הקשות מנושאת המטוסים
אחרי קרוב לעשרה חודשים רצופים בים ולחימה מתישה נגד איראן במסגרת מבצע "אפיק פיורי", נושאת המטוסים האמריקאית "לינקולן" עגנה בתאילנד כשהיא מכוסה חלודה ואצות, על רקע משבר מורל קשה בקרב אנשי הצוות ועומס חסר תקדים על הצי (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ילד בן 9 נפגע בינוני מרכב בלוד
ילד בן 9 נפגע הצהריים מרכב ברחוב החשמונאים בלוד. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 13:21 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
דרמת ענק בקנדה: הרבנים הכריזו מלחמה על המתת החסד - לא נערוך הלוויות ולא נקבור בבית החיים!
בעקבות התפשטות תופעת "הסיוע הרפואי בהמתת חסד" רח"ל, והגעתה לתוככי הקהילה היהודית בטורונטו, שיגרו עשרות רבנים מכתב חסר תקדים לכלל תושבי קנדה | הרבנים קבעו כי מדובר ב"נטילת נפש" לכל דבר, ומי שיבחר לסיים חייו באופן זה, לא יזכה להלוויה ותישלל ממנו זכות לחלקת קבורה בחלקות הקהילתיות | המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
ילד בן 8 נפגע קשה מרכב בלוד
ילד כבן 8 נפגע מרכב ברחוב ארז בלוד ומצבו מוגדר בינוני עד קשה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן