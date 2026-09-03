דווקא עכשיו, כשפסעתי לצידה של הבחורה הכי נחמדה איתה נפגשתי, תקפו אותי נקיפות מצפון מפתיעות. לפתע עלתה בדמיוני תמונתם של חבריי עונים למבררים עליי בהתלהבות, וקושרים לראשי זר תשבחות שלא מגיע לי כלל וכלל | בחור ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)

אריה רוזן