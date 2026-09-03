מלחמת חלל, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

תארו לכם את הסצנה הבאה: בוקר אחד אתם מקבלים התרעה לטלפון הנייד, אותה התרעה שהורגלנו אליה בזמן המלחמה עם איראן.

אלא שלאחר כמה דקות מתברר כי הטיל שעושה את דרכו לישראל אינו מגיע מאיראן - אלא מן החלל. המחשבה על האפשרות שמדינות ינסו למקם טילים במתקני חלל מחוץ לאטמוספירה מפחידה כל בר דעת. המשמעות היא שלא יהיה מקום בטוח על פני כדור הארץ, משום שנקודת שיגור מן החלל תאפשר נגישות לכל נקודה בגלובוס, ללא מחסום של מרחק או טריטוריה. זה בדיוק מה שקורה בשנים האחרונות, הרחק הרחק מן המודעות הקולקטיבית. ריקים מטילים: טייסי F-16 נלחמים רק עם התותח דוד הכהן וב. ניסני | 15:59 המרחב הלווייני המקיף את כדור הארץ, ששימש במשך עשרות שנים כבמה שקטה למחקר ולתקשורת אזרחית, עובר בימים אלה את השינוי הדרמטי ביותר מאז ראשית עידן החלל. המעצמות הגדולות, ובראשן ארצות הברית וסין, הופכות את המסלול הלווייני לזירת קרב פעילה ומורכבת. לוויינים אינם נתפסים עוד כעצמים נייחים או כמכשירי עזר בלבד, אלא כמערכות נשק התקפיות ודינמיות המיועדות לתמרן, לתקוף, לשתק ואף ללכוד כלי טיס של היריב. בכתבת עומק של 'רויטרס' ניסו להבין את עומק התופעה, ואולי לחשוף כמה סודות הקשורים בתוכניות השאפתניות ביותר שיש למעצמות עבור מרחב החלל. התלות בתשתיות הלווייניות היא כמעט מוחלטת בעולם המודרני. כמעט כל מערכת צבאית מתקדמת על פני האדמה – החל מהנחיית טילים מדויקים, דרך תקשורת מוצפנת בין כוחות מוטסים וימיים, ועד לאיסוף מודיעין בזמן אמת – נשענת במישרין על הרשת המסלולית. פגיעה נרחבת ביכולות אלו תביא לעיוורון מבצעי מיידי ולשיתוק של הכוחות הלוחמים ביבשה, בים ובאוויר. פרופסור לשעבר במכללת המלחמה של חיל האוויר האמריקאי, אברט דולמן, הדגיש את חומרת התרחיש הזה. לדבריו, פגיעה ביכולות החלל של ארצות הברית "תשתק את הצבא המסיבי שלנו בזירה היבשתית". הצבאות המתקדמים ביותר בתבל ימצאו את עצמם מנותקים מיכולות השליטה והבקרה המרכזיות שלהם, דבר שינטרל את היתרון הטכנולוגי האיכותי של המערב ויחזיר את שדה הקרב עשרות שנים לאחור. זו בדיוק הסיבה למלחמה השקטה החדשה שפרצה: מלחמת החלל.

( צילום: שאטרסטוק )

השלכות קטסטרופליות על החיים האזרחיים

ההשלכות של עימות כזה אינן נעצרות בשדה הקרב הצבאי, אלא מחלחלות באופן מיידי ועמוק אל החיים האזרחיים של כל אזרח על פני כדור הארץ.

השבתה של רשתות לווייני הניווט העולמיות בעקבות תקיפה מן החלל של מדינת אויב תביא לעצירה מוחלטת של התחבורה האווירית והימית, לשיבוש חמור בשרשראות האספקה הגלובליות, ולשיתוק רשתות החשמל והאנרגיה המסתמכות על אותות זמן מדויקים מלוויינים.

יתרה מזו, מערכות הפיננסים הבינלאומיות, הבורסות והעברות הכספים הבין-בנקאיות מבוססות כולן על סנכרון זמן לווייני מדויק.

פגיעה נרחבת ברשת הלוויינים תביא לקריסת המערכות הבנקאיות ולכאוס כלכלי עולמי בן לילה. התקשורת האזרחית, האינטרנט העולמי, שירותי החירום והחיזוי המטאורולוגי יושבתו אף הם, דבר שיגרום לבלבול המוני ולחוסר יכולת של ממשלות להגיב לאירועים.

מבצע משותף ראשון מסוגו בחלל

על רקע התרחישים הללו, המעצמות אינן מסתפקות עוד בהצהרות אלא מבצעות תמרונים והפגנות כוח בשטח. בספטמבר 2025 בוצע מבצע צבאי משותף וראשון מסוגו בחלל בין ארצות הברית לבריטניה.

במהלך המבצע, הנחו כוחות החלל האמריקאיים מבסיס בקולורדו לוויין צבאי להתקרב מאוד ללוויין בריטי, בדיוק כאשר הלוויין הסיני Shiyan 12-01 חלף כ-83 קילומטרים מתחתיהם. המבצע, שבוצע במקביל לפריסה ימית במזרח הרחוק, נועד להעביר מסר הרתעה תקיף לבייג'ינג.

מפקד פיקוד החלל הבריטי לשעבר, אלוף-משנה פול טדמן, ציין כי שימוש בחלל כדי להשפיע על תוצאות מלחמה ביבשה הוא "חשוב מאוד מאוד". הדברים משקפים שינוי תפיסתי עמוק בקרב בעלות הברית, הרואות במסלול הלווייני מרחב שיש להגן עליו באופן פעיל.

סגן גנרל דאגלס שיס, המפקד הנכנס של חיל החלל האמריקאי, הסביר כי פעילות בקרבת חללית אחרת מסייעת לוודא תקינות לוויין סגל או לבדוק אם יריב "עושה משהו שהוא לא אמור לעשות".

טראמפ וכיפת הזהב ( הבית הלבן )

"נילחם וננצח"

ההנהגה הצבאית האמריקאית מאמצת קו לוחמני וגלוי הרבה יותר מבעבר. מפקד פיקוד החלל האמריקאי, גנרל סטיבן וייטינג, הבהיר את תפיסת המלחמה החדשה בחלל והדגיש את המוכנות הנדרשת מול האיומים הגוברים.

בדברים שנשא הבהיר הגנרל את חשיבות היערכות הכוחות מעל האטמוספירה ואמר: "עלינו להיות ערוכים היטב לעימות בחלל. ואם ההרתעה תיכשל, נילחם וננצח".

כדי לתמוך בתפיסה זו, חיל החלל האמריקאי חשף ביוני 2026 נשק אלקטרומגנטי קרקעי חדש מתוצרת חברת L3Harris, המיועד לשבש, לחסום ולהשבית לווייני יריב בזמן אמת. במקביל, תוכנית ההגנה מפני טילים "כיפת הזהב" של הנשיא דונלד טראמפ כוללת תכנונים לשילוב מיירטים מבוססי חלל, המסוגלים לפגוע באיומים עוד בשלבי הטיסה המוקדמים שלהם.

סין מאיצה את הפיתוחים

מנגד, בייג'ינג מאיצה את הפיתוחים הטכנולוגיים שלה בקצב שמפתיע את גורמי המודיעין במערב. מפקד מציאות החלל האמריקאי היוצא, גנרל צ'אנס סולצמן, קבע כי "הסינים מפתחים יכולות במהירות" והגדיר את האיום מצדם כ-"משמעותי".

הצי הלווייני הסיני כולל כיום כלים בעלי יכולת תמרון גבוהה, המבצעים ניסויים שזכו לכינוי "קרבות אוויר" בחלל, שבהם מספר לוויינים נעים בתיאום הדוק ובקרבה חריגה.

בנוסף, סין הציגה יכולת טכנולוגית ללכוד לוויין שאינו פעיל ולהזיזו למסלול אחר, וכן ביצעה ניסיונות ראשוניים לתדלוק לוויינים במסלולם. יכולת תדלוק בחלל מהווה שבירת שוויון אסטרטגית, שכן היא מאפשרת ללוויינים לתמרן ללא מגבלת דלק ולשמור על מבצעיות התקפית לאורך זמן. מסמכים ופטנטים שונים מראים כי מוסדות מחקר המקושרים לצבא הסיני מפתחים טכנולוגיות מתקדמות לציד ולכידת חלליות באמצעות רשתות מיוחדות.

האסטרונאוטית ג'סיקה מאיר בתחנת החלל הבינלאומית ( צילום: Jessica Meir )

"שליטה בחלל חיונית לביטחון הלאומי"

במישור הרשמי, בייג'ינג מנסה למתן את הרושם ומבהירה כי כל פעילותה מיועדת למטרות שלום, למחקר סביבתי ולהגנה על נכסיה.

עם זאת, התפיסה האסטרטגית המשתקפת בכתביה הצבאיים שונה לחלוטין. מאמר מערכת שפורסם בעיתון הצבאי הרשמי PLA Daily הבהיר את החשיבות האסטרטגית של הזירה, וציין כי שליטה בחלל חיונית לשמירה על הביטחון הלאומי ולניצחון במערכה.

אחת האילוסטרציות הבולטות למתיחות הזו התרחשה ביוני 2026, כאשר חללית מחקר סינית בלתי מאוישת וסודית שחררה לוויין קטן בגובה מאות קילומטרים מעל כדור הארץ.

לפי נתוני חברת מעקב החלל LeoLabs, הלוויין הקטן חג סביב לוויין סיני אחר בטרם חזר אל החללית האם. במקביל, ארצות הברית מפעילה תוכנית חלליות בלתי מאוישת וסודית משלה, ה-X-37B, הדומה למעבורת קטנה ומבצעת משימות ניסוי מורכבות במסלול.

הסיכון לעימות גובר עוד יותר בשל הדחיסות חסרת התקדים במסלול הלווייני, הנגרמת מעלייתם של שחקנים מסחריים מסיביים. חברת SpaceX מפעילה לבדה כ-11,000 לווייני Starlink ומתכננת להקים מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית בחלל. הצפיפות הזו יוצרת סיכונים נוספים להתנגשויות ולתקריות שעלולות להסלים במהירות למשבר בינלאומי.

בקרב המומחים, המסקנה ברורה: הקרב על החלל אינו עוד תרחיש של מדע בדיוני, אלא מציאות אסטרטגית שכבר נפתחה בין המעצמות הגדולות בעולם. בינתיים מדובר במלמה שקטה שמתרחשת לנו מעל הראש, אך זה עשוי להשתנות בקרוב.

ככל שהטכנולוגיה מתקדמת והתלות היומיומית בלוויינים מעמיקה, הקו המפריד בין שמיים בטוחים לבין שדה קרב הרסני הולך ומטשטש. אם ההרתעה השברירית בין המעצמות תתמוטט, המחיר לא ישולם רק במסלול הלווייני הרחוק, אלא בראש ובראשונה בתשתיות ובחיי היומיום של כולנו כאן למטה.