ריקים מטילים: טייסי F-16 נלחמים רק עם התותח

המעצמות הגדולות הופכות את המסלול הלווייני לזירת קרב פעילה | לוויינים מתמרנים, תוקפים ומנסים ללכוד זה את זה במסלול | למרות האמנות על איסור לוחמה בחלל והיותו זירה בינלאומית, המדינות המעורבות בכיבוש החלל ממשיכות במלחמת הצללים | ההשלכות על החיים האזרחיים הן קטסטרופליות (מגזין כיכר)

ישראל גראדווהל