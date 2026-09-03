ריקים מטילים: טייסי F-16 נלחמים רק עם התותח

מבזקים נוספים
מאחורי קווי האויב: מלכודת אש באיראן ונוהל חירום בבית הלבן
פרויקט מקיף חושף את כל שלבי ההסלמה הגלויים והנסתרים בין וושינגטון לטהרן: מהתנגשויות החשאיות בצללים, דרך פיתוח טכנולוגיות טילים מתקדמות ופגיעה ישירה בבסיסים, ועד לצומת ההכרעה האסטרטגי שמטלטל את מדינות האזור ומטריד את ישראל (מדיני)יהודה גליקמן
העתיד הדמיוני כבר כאן: כך הופכות ארה"ב וסין את החלל לזירת קרב
המעצמות הגדולות הופכות את המסלול הלווייני לזירת קרב פעילה | לוויינים מתמרנים, תוקפים ומנסים ללכוד זה את זה במסלול | למרות האמנות על איסור לוחמה בחלל והיותו זירה בינלאומית, המדינות המעורבות בכיבוש החלל ממשיכות במלחמת הצללים | ההשלכות על החיים האזרחיים הן קטסטרופליות (מגזין כיכר)ישראל גראדווהל
אל תעזוב ידיים: נחיתת החירום המטורפת בהיסטוריית התעופה
מטוס נוסעים עשה את דרכו למאלגה כשבתוך שניות השתנה הכול. רעש אדיר, דחיסת אוויר פתאומית ואירוע בלתי נתפס שהותיר את אנשי הצוות מול אחת הסיטואציות הקשות ביותר שטייס יכול לדמיין (מגזין כיכר)דני שפיץ
הצצה נדירה: כך נראית ספינת דייג של טונה באקוודור • צפו
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית לבדיקת מפעל שמשווק דגי טונה | בפרק הראשון הוא מבקר בספינת דייג באקוודור שבה דגים את דגי הטונה • צפו (מגזין כיכר)חזקי שטרן
גן חיות אנושי: התופעה המצמררת שסחפה את העולם במשך שנים
גני חיות אנושיים היו תערוכות שבהן הוצגו בני אדם מקבוצות אתניות שונות בפני קהל מערבי, בצורה המשפילה ביותר שניתן להעלות על הדעת | סיפור התופעה המחרידה שנמשכה עד לפני עשרות שנים (מעניין)אריה רוזן
"היא הדהימה אותי בלי לומר מילה" | הרגע המפתיע בפגישה הרביעית
דווקא עכשיו, כשפסעתי לצידה של הבחורה הכי נחמדה איתה נפגשתי, תקפו אותי נקיפות מצפון מפתיעות. לפתע עלתה בדמיוני תמונתם של חבריי עונים למבררים עליי בהתלהבות, וקושרים לראשי זר תשבחות שלא מגיע לי כלל וכלל | בחור ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)אריה רוזן
אברהם סירב לתת סנדקאות לחמיו - וכעבור 30 שנה חטף אותו דבר מהחתן שלו | סיפור מטלטל
"לאבא יש טלפון חכם - מכשיר שאינו מוגדר כסלולרי כשר לחלוטין", היא אמרה לי בקול רועד. "מבחינתו של נתן, מי שמחזיק מכשיר כזה אינו מתאים לשמש כצינור רוחני ולשבת סנדק" (מגזין כיכר)משה רבי
'רב'ה, מניין הכוח?' | הסיפור המרגש שמאחורי הקמת ישיבת פוניבז'
סיפור מסירות הנפש של אמו של הרב מפוניבז', שצעדה שוב ושוב בשלג המקפיא כדי שילדיה לא יפסידו יום לימודים, מלמד שיעור שנוגע במיוחד לימי החגים: החינוך העמוק ביותר אינו עובר דווקא במילים ובהוראות, גם כשהן מגיעות מלב אוהב, אלא במה שהילדים רואים בבית הכנסת - היחס לתפילה, הכבוד לרב ולמבוגרים, ההקפדה על קדושת המקום והאהבה למצוות (מגזין כיכר)הרב אשר גרוזמן