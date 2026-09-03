נצחון לזיני: בג"ץ הכריע שיקבל את שמות יוצאי השב"כ שעתרו נגדו

מבזקים נוספים
"לראשי ישיבות - מותר לעבוד; לאחרים זה רק 'בשולי המחנה'" | המשגיח הרב לויכטר בדברים חריפים
המשגיח הגאון רבי ראובן ליכטר יוצא נגד הסערה שהתעוררה בעקבות דברים שנאמרו סביב בחורים המוטרדים משאלת הפרנסה לאחר החתונה: ״יומם ולילה הוא חושב אולי אפשר ככה, אולי אפשר ככה, זה מותר. אבל בחור? חס ושלום, רק אלו שבשולי המחנה״ (חרדים)קובי ישראל
הוא לא היה מוכן לזה: הגבאים התכנסו לכנס השנתי - והכינו הפתעה לרב
כנס הגבאים המסורתי של נס ציונה לקראת ראש השנה, המתקיים מדי שנה בהשתתפות גבאי בתי הכנסת מכל רחבי העיר, עמד השנה בסימן 30 שנות כהונתו של רב העיר, הגאון הרב אברהם צוריאל | במהלך הכנס נערכה לרב הפתעה מיוחדת ומרגשת, לציון שלושה עשורים לכהונתו (חרדים)כיכר השבת
טראמפ נשאל מה הוא חושב על הארי ומייגן - זו התשובה הקיצונית שלו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בראיון לכלי תקשורת לחזרתם של בני הזוג המלכותיים הארי ומייגן לבריטניה | הנשיא נראה כועס במיוחד על הנסיל ורעייתו וחשף מה הוא חושב על המלך צ'ארלס (חדשות)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 32 נפצע קשה בתאונה בדרך נמיר בתל אביב
גבר בן 32 נפצע קשה הצהריים בתאונת אופנוע בדרך נמיר בתל אביב. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 15:02 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב במצב קשה, עם חבלות באגן ובגפיים.קובי רוזן
נתניהו הנחה לקדם איתור גופות הרוגי מלכות מלבנון - 5 לבנונים שוחררו
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו הנחה במסגרת המשא ומתן עם לבנון לקדם איתור והשבת גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור. בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם מצד שני הצדדים, כולל פעולות בשטח. בעקבות הפעילות הזו הוחלט על שחרור 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שהתברר בחקירה שאינם חברי ארגון טרור ולא עסקו בטרור.כיכר השבת
צה"ל חיסל שני מחבלים נוספים שחצו את הקו הצהוב בצפון עזה
באירוע נוסף היום (ה'), כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות חיסלו את שני המחבלים להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
ריקים מטילים: טייסי F-16 נלחמים רק עם התותח
תחקיר של אתר דה וור זון חושף כי טייסי מטוסי הקרב המתקדמים של אוקראינה סובלים ממחסור חמור בטילי אוויר-אוויר, עד כדי כך שחלק מהגיחות המבצעיות מתבצעות בהסתמכות מוחלטת על התותח הפנימי בלבד (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מאחורי קווי האויב: מלכודת אש באיראן ונוהל חירום בבית הלבן
פרויקט מקיף חושף את כל שלבי ההסלמה הגלויים והנסתרים בין וושינגטון לטהרן: מהתנגשויות החשאיות בצללים, דרך פיתוח טכנולוגיות טילים מתקדמות ופגיעה ישירה בבסיסים, ועד לצומת ההכרעה האסטרטגי שמטלטל את מדינות האזור ומטריד את ישראל (מדיני)יהודה גליקמן