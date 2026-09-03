לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו הנחה במסגרת המשא ומתן עם לבנון לקדם איתור והשבת גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור. בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם מצד שני הצדדים, כולל פעולות בשטח. בעקבות הפעילות הזו הוחלט על שחרור 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שהתברר בחקירה שאינם חברי ארגון טרור ולא עסקו בטרור.

כיכר השבת