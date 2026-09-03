מבזקים נוספים
חשיפה: לא תאמינו - קרן עולם התורה הפסיקה את המימון לסלבודקה | מעייריב
הסוד של קרן עולם התורה והמדיניות הקשוחה | המסר של הגר"ד לנדו לנתניהו | טראמפ פוגש את רבני ארה"ב - בסאטמר מתכוונים לבקש תמיכה עבור עולם התורה בישראל | למרות התנגדות הבכירים - מחירי הדלק צפויים לרדת (מעייריב)איצלה כץ
חומרים רעילים במינונים חריגים הוטלו לים מול אשקלון – והציבור לא עודכן
רשות המים ביצעה ניסוי חריג והטילה מהאוויר חומרי הדברה רעילים במינונים הגבוהים פי 27 מהתקן כקילומטר בלבד מחופי אשקלון, במטרה לחסל את האצות המשביתות את מתקני ההתפלה. הצעד בוצע ללא דיווח מראש לציבור. בעקבות המהלך, משרד הבריאות המליץ להטיל איסור דיג מיידי באזור מחשש לנזקים בריאותיים ורעלנים. ברשות המים ובמשרד האנרגיה טוענים כי החומרים מאושרים וכי חופי הרחצה בטוחים לחלוטין (חדשות)דניאל הרץ
ראש המפלגה שמחפש אישה חרדית | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
כשסגן ראש העיר הצביע נגד הבוס | ראש השב"כ במרכז חב"ד | היועץ האסטרטגי בסליחות | האיש החזק בויז'ניץ-מרכז חיתן את בנו | איש התקשורת מפרגן לרב הסלבס | אמן החושים השתיל שיער | צוריאל קריספל בתרגיל | דוד פדידה סופד לאחיו | חתן בר המצווה נתנאל ביכלר מפגין כישורי שירה | מקלב ודרעי בסוד שיח | כוכב הרשת שפיזר שטרות כסף | קמפה וגראוכר בדואט | שולי רנד והראפר בצילומים | חיים ישראל ומשה לוק בחתונה | בנצי שטיין מתחדש | הינוקא ניגן, יניב בן משיח שר | איזנקוט בסליחות | כך קיבלו הילדים החרדים את הנשיא הרצוג | בר מצווה לבנו של ישראל אוזן | הגרי"ד גרוסמן הופתע בחופה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
רגע לפני סגירת הרשימות: נתניהו מפעיל עליו לחץ כבד שיצטרף לליכוד
ראשי ערים המזוהים עם הליכוד פונים לאשכנזי, בנייון לגייס אותו לרשימת המפלגה כאחד ממשורייני נתניהו. האם החיזור הממושך יניב דרמה של הרגע האחרון וביטחוניסט בכיר בראש המפלגה? (פוליטי)יאיר טוקר
"מצבו הנפשי קשה": הילד שנחטף לבני ברק התקשה לשחזר את האירוע
בית המשפט התיר את פרסום זהותו של החשוד בחטיפת הילד בן העשר לבני ברק, אך עיכב את ביצוע ההחלטה עד יום ראשון | הילד יהלי התקשה לשחזר את האירוע בשל הטראומה: "מצבו הנפשי קשה" (משטרה)דוד הכהן
סקר חדש: גוש איזנקוט יורד, סמוטריץ' ופייגלין מזנקים - וכמה מקבל וינטר?
מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים • גוש האופוזיציה בהובלת איזנקוט יורד ל-55 מנדטים | הסקר המלא (פוליטי מדיני)יוני גבאי
אליעד שרגא נגד החלטת בג"ץ בעניין זיני: "מסע נקם אישי ומקצועי"
התנועה לאיכות השלטון יוצאת נגד ההחלטה לחייב את יוצאי השב"כ למסור את שמותיהם לדוד זיני, וקוראת לראש השירות לוותר על קבלת הרשימה (משפט)משה כהן
פועל בן 44 נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בטייבה
פועל בן 44 נפצע הצהריים בנפילה מגובה של כ-5 מטרים באתר בנייה בטייבה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 16:10 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן