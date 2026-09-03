עבדאללה מחמוד אלחיה, אחיינו של ח'ליל אלחיה ראש הלשכה המדינית של חמאס, נפטר היום מפצעיו. הוא נפצע לפני שלושה ימים בפעולה שבה חטפו כוחות ישראליים את מפקד מנגנון ביטחון הפנים של חמאס במערב העיר עזה.

קובי אטינגר