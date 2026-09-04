הולכת רגל בת 60 נפגעה מרכב בדימונה ופונתה במצב בינוני

מבזקים נוספים
התופעה שמפתיעה: אלפי ישראלים עוצרים בניו יורק לתפילה באוהל הרבי
צעירי אגודת חב"ד מעודדים תיירים ישראלים לשלב ביקור באוהל ובמרכז 770 • הסיורים בעברית חושפים את חדרו של הרבי ואת בית המדרש | "רגע של קדושה בתוך התפוח הגדול" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן
נער בן 17 נפצע קשה בתאונת קורקינט בתל אביב
נער כבן 17 נפצע הלילה באורח קשה בתאונת קורקינט ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. לפי עדויות במקום, הנער שרכב על קורקינט חשמלי החליק ונחבל בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים איכילוב כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
מחבל ניסה לדקור לוחם משמר הגבול בשער שכם - ונוטרל במקום
מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים באזור שער שכם • הכוחות הגיבו במהירות ונטרלו אותו | ממ"ז ירושלים: העיר בטוחה (צבא וביטחון)דוד הכהן
בחור ישיבה נפצע קשה בבני ברק: נפל מגובה 4 מטרים במהלך פירוק מזגן
בחור בן 18 מישיבת חיים עוזר נפל מגובה 4 מטרים בפירוק מזגן • סבל מחבלה רב מערכתית ופונה במצב קשה לשיבא | הציבור נקרא להתפלל (חרדים)קובי ישראל
האמא פרצה בבכי של התרגשות; המחווה המפעימה של הרבי מלונדון לבחור המיוחד
בעוד כלל האדמו"רים עסוקים בימים אלו בקבלת פני החסידים לקראת הימים הנוראים, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון הגיע לחיזוק במוסד לבחורים מיוחדים בעירו • צפו במראות הוד מהביקור והרגע שבו ויתר הרבי על הגבאים וצעד שלב ביד עם הבחור המיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
מעל חצי מיליון בכותל: מעמד הסליחות הוקרן על חומות העיר העתיקה
למעלה מ-50 אלף איש התכנסו הלילה ברחבת הכותל • מתחילת אלול השתתפו למעלה מחצי מיליון מתפללים במעמדי הסליחות | מעמד הסליחות הבא במוצאי שבת (חרדים)חזקי שטרן
"מה יתרון לאדם"; צפו, כשהפוסק פצח בשירת הניגון העתיק של רבי ברוך בער
אלפים נוהרים בימים אלו למעון הקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך להתברך בברכת השנים • בעת ביקורו של גאב"ד מאקאווא פצח הגר"מ בשירה מרגשת, וכן, רשימת האדמו"רים ומנהיגי העדות שהגיעו עד עתה לחלות פני הפוסק • גלריה מרוממת (חרדים)חיים רוזנבוים
פסגה היסטורית בבית הלבן; גדולי מנהיגי יהדות ארה"ב נפגשו עם הנשיא טראמפ - תיעוד וסיקור ענק
פגישה היסטורית בחדר הסגלגל: גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות נועדו אתמול (חמישי) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסגנו ג'יי. די. ואנס • דרמת ענק: האחים לבית סאטמר שוחחו ולחצו ידיים לראשונה אחרי עשרות שנים • תיעוד וסיקור ענק מהפתק שהטמין טראמפ במגירה, התפילה לשלום המלכות, והבקשה המפתיעה לג'ארד קושנר (חרדים)חיים רוזנבוים