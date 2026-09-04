נער בן 17 נפצע קשה בתאונת קורקינט בתל אביב

מבזקים נוספים
התופעה שמפתיעה: אלפי ישראלים עוצרים בניו יורק לתפילה באוהל הרבי
צעירי אגודת חב"ד מעודדים תיירים ישראלים לשלב ביקור באוהל ובמרכז 770 • הסיורים בעברית חושפים את חדרו של הרבי ואת בית המדרש | "רגע של קדושה בתוך התפוח הגדול" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן
מחבל ניסה לדקור לוחם משמר הגבול בשער שכם - ונוטרל במקום
מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים באזור שער שכם • הכוחות הגיבו במהירות ונטרלו אותו | ממ"ז ירושלים: העיר בטוחה (צבא וביטחון)דוד הכהן
בחור ישיבה נפצע קשה בבני ברק: נפל מגובה 4 מטרים במהלך פירוק מזגן
בחור בן 18 מישיבת חיים עוזר נפל מגובה 4 מטרים בפירוק מזגן • סבל מחבלה רב מערכתית ופונה במצב קשה לשיבא | הציבור נקרא להתפלל (חרדים)קובי ישראל
האמא פרצה בבכי של התרגשות; המחווה המפעימה של הרבי מלונדון לבחור המיוחד
בעוד כלל האדמו"רים עסוקים בימים אלו בקבלת פני החסידים לקראת הימים הנוראים, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון הגיע לחיזוק במוסד לבחורים מיוחדים בעירו • צפו במראות הוד מהביקור והרגע שבו ויתר הרבי על הגבאים וצעד שלב ביד עם הבחור המיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
מעל חצי מיליון בכותל: מעמד הסליחות הוקרן על חומות העיר העתיקה
למעלה מ-50 אלף איש התכנסו הלילה ברחבת הכותל • מתחילת אלול השתתפו למעלה מחצי מיליון מתפללים במעמדי הסליחות | מעמד הסליחות הבא במוצאי שבת (חרדים)חזקי שטרן
הולכת רגל בת 60 נפגעה מרכב בדימונה ופונתה במצב בינוני
אישה כבת 60 נפגעה הבוקר (07:28) מרכב בשדרות אריאל שרון בדימונה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
"מה יתרון לאדם"; צפו, כשהפוסק פצח בשירת הניגון העתיק של רבי ברוך בער
אלפים נוהרים בימים אלו למעון הקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך להתברך בברכת השנים • בעת ביקורו של גאב"ד מאקאווא פצח הגר"מ בשירה מרגשת, וכן, רשימת האדמו"רים ומנהיגי העדות שהגיעו עד עתה לחלות פני הפוסק • גלריה מרוממת (חרדים)חיים רוזנבוים
פסגה היסטורית בבית הלבן; גדולי מנהיגי יהדות ארה"ב נפגשו עם הנשיא טראמפ - תיעוד וסיקור ענק
פגישה היסטורית בחדר הסגלגל: גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות נועדו אתמול (חמישי) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסגנו ג'יי. די. ואנס • דרמת ענק: האחים לבית סאטמר שוחחו ולחצו ידיים לראשונה אחרי עשרות שנים • תיעוד וסיקור ענק מהפתק שהטמין טראמפ במגירה, התפילה לשלום המלכות, והבקשה המפתיעה לג'ארד קושנר (חרדים)חיים רוזנבוים