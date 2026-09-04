נער בן 17 נפצע קשה בתאונת קורקינט בתל אביב

צעירי אגודת חב"ד מעודדים תיירים ישראלים לשלב ביקור באוהל ובמרכז 770 • הסיורים בעברית חושפים את חדרו של הרבי ואת בית המדרש | "רגע של קדושה בתוך התפוח הגדול" (חסידים ואנ"ש)

חזקי שטרן