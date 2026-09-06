מבזקים נוספים
ניסינו לדחוף אותו מתחת לרהיט הכי נמוך בבית - והוא פשוט המשיך
הוא שוקל רק 4.7 ק"ג, נשכב ל-180 מעלות ומגיע גם מתחת לרהיטים נמוכים במיוחד. אבל דווקא מה שקורה למברשת אחרי שסיימתם לנקות הוא אחד הפרטים היותר מעניינים בדגם החדש של Dreame (בית)חני שטיין
דאגה בבעלזא: האדמו"ר פונה לבדיקות בבית החולים הדסה, אלפים אומרים תהילים
חמש שעות של המתנה בבית המדרש הגדול • החסידים החלו בסליחות ללא האדמו"ר | קהל האלפים אומר תהילים לרפואתו (חסידים)קובי ישראל
10 רימוני רסס נתפסו בקטנוע באזור ירכא
שוטרי תחנת גליל מערבי תפסו 10 רימוני רסס בזירת תאונת דרכים באזור ירכא. במהלך מחסום יזום בכביש המחבר בין ירכא לאבו סנאן התרחשה תאונה בין רכב לקטנוע ללא לוחיות זיהוי. רוכב הקטנוע נמלט מהזירה והותיר שתי שקיות שהכילו את רימוני הרסס. חבלן טיפל בפריטים, הקטנוע נתפס, ונפתחה חקירה לאיתור החשוד.קובי רוזן
היום שאחרי מוג'תבא: הקיצוני שרוצה את המפתח להנהגת איראן
הוא נמנה עם הקולות הקיצוניים במשטר האיראני ופועל, לפי דיווחים, לגייס תמיכה לתפקיד יו״ר מועצת המומחים - הגוף שבחר לאחרונה את מוג׳תבא חמינאי למנהיג העליון (חדשות בעולם)דני שפיץ
הכתם היה נראה אבוד - ואז ניסינו עליו דבר אחד
יש כתמים שנראים אבודים לגמרי - אבל לפעמים כל מה שצריך הוא טיפול נכון לפני הכביסה. בדקנו מה באמת עובד, ומה דווקא עלול לקבע את הכתם בבד (בית)חני שטיין
אחרי שהמגעים עם בנט נכשלו: קארה הודיע על פרישה; "לא מצאתי מסגרת עם הנחישות הדרושה"
חבר הכנסת לשעבר מודיע על החלטתו שלא להתמודד • המגעים עם בנט לא צלחו | "ישראל זקוקה לשינויים מרחיקי לכת, לא פלסטרים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מחסור חמור בדלק בעיראק — אזרחים מזדנקים על תחנות התדלוק
עיראק, המדינה הרביעית בעולם מבחינת עתודות נפט מוכחות, סובלת ממחסור חמור בבנזין וסולר. האוכלוסייה מזדנקת על תחנות הדלק עם מיכלים ריקים. הסיבה: עיראק, כמו איראן, כמעט אינה מזקקת נפט ונסמכת על ייבוא דלק. המלחמה הוציאה את המדינה מאיזון.קובי אטינגר
טרופר והנדל מודיעים על פיצול בית ציוני-המילואימניקים
גדעון טרופר ויניב הנדל פרסמו הודעה משותפת על פיצול בית ציוני-המילואימניקים שהקימו לפני מספר שבועות. השניים הודיעו כי כל אחד מהם קיבל החלטה אישית אל מול המציאות הפוליטית, אך הדגישו שהשותפות הרעיונית נותרת בעינה. "שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו" נכתב בהודעה. השניים הבהירו כי החברות האישית ביניהם תימשך ושאין "שאריות של דם רע".כיכר השבת