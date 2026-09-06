מבזקים נוספים
עופר וינטר מגיב בחריפות: "שקר מוחלט, מעולם לא אמרתי את זה"
יו"ר תנועת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר, מכחיש בתוקף את הדיווח בחדשות 12 לפיו הזהיר את ראש הממשלה כי תמרון קרקעי ברצועת עזה יעלה בחייהם של 15,000 חיילים. וינטר הגדיר את הפרסום כ"שקר מוחלט" ופוליטיקה ישנה, וחשף את התוכנית המבצעית שהציע כבר ב-9 באוקטובר – שכללה מצור מוחלט ופינוי אוכלוסייה, שלדבריו הייתה יכולה להביא להכרעה מהירה יותר ולחסוך בחיי אדם (פוליטי)כיכר השבת
צה"ל תקף מחבלים ותשתיות חיזבאללה בדרום לבנון
צה"ל תקף היום מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. במסגרת התקיפות, חיל האוויר תקף מחסנים ותשתיות טרור. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול במרחב הרכס ולא יאפשר למחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחותיו, וכי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל תוך מחויבות להסכם הפסקת האש.ב. ניסני
ועדת הבחירות אישרה המשך עדכון בזמן אמת על מצביעים בקלפיות
ועדת הבחירות אישרה ברוב של 19-11 לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך לעדכן בזמן אמת מי הצביע ומי טרם הצביע. ההחלטה מנוגדת לעמדת יו"ר הוועדה השופט יצחק עמית. לפי המקור, הנושא צפוי להגיע לבג"ץ.כיכר השבת
"גיהץ את המדים ויצא לרחוב": חקירת הירי המחריד של הלוחם בנתניה
סמל-שני דוד הוייר עמרני ז"ל ירה צרורות באוויר בשכונת קריית השרון • כוחות המשטרה נוטרלו אותו בחילופי אש | טרגדיה קשה: הלוחם בן ה-20 נפטר ממצבו (בארץ)קובי רוזן
צו הריסה ליד קברו של הרב עמוס גואטה זצ"ל בנתניה; "מיועד לקבורה"
הרשות לאכיפה הדביקה צו הריסה לבנייה בלתי חוקית במתחם הסמוך לקברו של הרב עמוס גואטה זצ"ל • השטח מיועד לקבורה לציבור הרחב | הרשות: "לא נאפשר השתלטות על מקרקעין" (חדשות חרדים)דוד הכהן
2 טון מטען ו-18 טילים: כיפת ברזל הימית שמשגעת את רוסיה
הדגם הגדול ביותר במשפחת כלי השיט הבלתי מאוישים מגורה, נצפה כשהוא משגר שני מיירטי STING ישירות מהים. עם 18 תאי שיגור אנכיים (חדשות בעולם)דני שפיץ
ניסינו לדחוף אותו מתחת לרהיט הכי נמוך בבית - והוא פשוט המשיך
הוא שוקל רק 4.7 ק"ג, נשכב ל-180 מעלות ומגיע גם מתחת לרהיטים נמוכים במיוחד. אבל דווקא מה שקורה למברשת אחרי שסיימתם לנקות הוא אחד הפרטים היותר מעניינים בדגם החדש של Dreame (בית)חני שטיין
דאגה בבעלזא: האדמו"ר פונה לבדיקות בבית החולים הדסה, אלפים אומרים תהילים
חמש שעות של המתנה בבית המדרש הגדול • החסידים החלו בסליחות ללא האדמו"ר | קהל האלפים אומר תהילים לרפואתו (חסידים)קובי ישראל