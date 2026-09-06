בשורה משמעותית לנהגים בישראל: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו המפחית את מס הבלו על הדלק בחצי שקל לליטר למשך החודשיים הקרובים. בעקבות המהלך, החל מהלילה בחצות ירד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ל-7.75 שקלים. במשרד האוצר מסבירים כי הצעד נועד למתן את השפעות הזינוק במחירי הנפט בעולם בשל המתיחות הביטחונית מול איראן, ולמנוע עליות מחירים בשרשרת שפיעה על כלל המשק (בארץ)

דוד הכהן