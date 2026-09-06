המהלך יוצא לדרך: זה המחיר החדש שתשלמו החל מהלילה על ליטר דלק

מבזקים נוספים
הגרמנים רועדים מתקיפה רוסית - אלו הפתרונות היצירתיים שהם מתכננים
ברלין מכריזה על תוכנית הגנה נרחבת מפני איומים היברידיים | אחרי התקיפה הרוסית בנמל התעופה בגרמניה, זה הפתרון היצירתי שהם מצאו (בעולם)כיכר השבת
בחיוך ענק: כך קיבל פוטין את שני השליחים - וזה מה שביקש למסור לטראמפ
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיבל בשבת את שני שליחיו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שגרירי השלום של הבית הלבן| יממה לאחר מכן, השניים כבר נחתו בקייב כדי להעביר מסרים חשאיים | הפסקת אש הוכרזה על שתי הבירות עד ליום שני | זה מה שהיה בפגישה (חדשות)כיכר השבת
הרמטכ"ל קיים תרגיל פתע מטכ"לי לקראת החגים
רב-אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב עם פורום המטה הכללי במסגרת תרגיל הפתע "עלות השחר 2.0", המתקיים במקביל לאירועים המבצעיים. התרגיל בחן התמודדות הכוחות עם תרחיש רב-זירתי מתפרץ ומוכנות צה"ל למגוון תרחישים. הרמטכ"ל: "מצב היסוד שבו מצוי צה"ל כולו הוא מוכנות למתקפת פתע. התרגיל מדמה מלחמה רב-זירתית ומאפשר לבחון מוכנות בכל הרמות - מרמת המטכ"ל ועד היחידות בשטח. התרגיל מהווה חלק משמעותי מהיערכות צה"ל לתקופת החגים הקרבה".ב. ניסני
העיתונאים נותרו בהלם: סערה ברשת בעקבות תמונות חדשות של טראמפ
עיתונאים ואנשי ציבור אמריקנים נותרו בהלם מוחלט מתמונות חדשות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | הסיבה להלם: השיער של הנשיא שנראה שונה מאוד ממה שהורגלנו עד כה (מעניין)כיכר השבת
בן גביר: אם עוצמה יהודית לא תקבל 15 מנדטים, נתניהו יקים ממשלה עם אייזנקוט
השר איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית, אמר בכנס כי אם מפלגתו לא תקבל 15 מנדטים בבחירות הקרובות, ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה עם גדי אייזנקוט.כיכר השבת
שוב לא יודע מה לומר לילדים בשולחן החג? | "אחת שאלתי" זו התשובה בשבילך
חוברת "אחת שאלתי" מאת רבני תנועת 'אחוות תורה': איגוד חידושים, מאמרים ותובנות על מועדי תשרי (חרדים)כיכר בשיתוף אחוות תורה
"תיקון ניצוצות טומאה": העונש הכבד שנגזר על ראש הקהילה מירושלים
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על משה יזדי, שהיה ראש קהילת "עמודי השלום" בירושלים, לאחר שהורשע בריבוי עבירות חמורות בשתי מתלוננות, לצד עבירות כלכליות של הלבנת הון והונאת נושים. לפי הנטען, הוא ניצל את מעמדו הרוחני, הציג מצג שווא כאילו רוח הקודש שורה עליו והטיף ל"ביטול השכל" כדי לבצע עבירות ממושכות. השופטים קבעו כי מעשיו פגעו בערכי התורה שהציג והטילו עליו עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי ופיצויים לנפגעות (בארץ)כיכר השבת
נעצר חשוד שהיה בבריחה אחרי השלכת רימון רסס באור יהודה
שוטרי היחידה המרכזית במחוז תל אביב עצרו ביום שישי האחרון חשוד בן 33 ששהה בבריחה במשך מספר חודשים. החשוד היה חלק מכנופייה שביצעה אירועי אלימות ושימוש באמל"ח ברחבי גוש דן. ב-26 במאי הושלך רימון רסס לעבר בית עסק בשכונת נווה רבין באור יהודה, ובעקבות כך נפגעו חמישה אזרחים בדרגות שונות. החקירה הובילה למעצר והגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים, והחשוד הרביעי נמלט עד למעצרו השבוע.קובי רוזן