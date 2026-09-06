המהלך יוצא לדרך: זה המחיר החדש שתשלמו החל מהלילה על ליטר דלק

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על משה יזדי, שהיה ראש קהילת "עמודי השלום" בירושלים, לאחר שהורשע בריבוי עבירות חמורות בשתי מתלוננות, לצד עבירות כלכליות של הלבנת הון והונאת נושים. לפי הנטען, הוא ניצל את מעמדו הרוחני, הציג מצג שווא כאילו רוח הקודש שורה עליו והטיף ל"ביטול השכל" כדי לבצע עבירות ממושכות. השופטים קבעו כי מעשיו פגעו בערכי התורה שהציג והטילו עליו עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי ופיצויים לנפגעות (בארץ)

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