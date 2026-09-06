האיחוד החדש יצר מהפך בסקרים: גוש נתניהו מוביל על פני איזנקוט

ג'ארד קושנר, יועץ בכיר בממשל טראמפ, הצהיר כי קיימת ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה שאינה הרשות הפלסטינית ואינה חמאס. לדבריו, לא ניתן להכניס את הממשלה לעזה כל עוד יש בה נשק, והיקף המיליטריזציה של הרצועה "מעבר למה שניתן לדמיין". קושנר טען כי ארה"ב הזרימה כמויות עצומות של סיוע לעזה ושיעור תת-התזונה בה כעת מהנמוכים בעולם. "יש לנו תוכנית לשיקום עזה, הדברים האלה לוקחים זמן", אמר.

קובי אטינגר