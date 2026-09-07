צה"ל פרסם הנחיות פינוי לכפר דיר א-זהראני בדרום לבנון

כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. אין נפגעים לכוחות הצבא. צה"ל הגדיר זאת כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. בתגובה, תקף הצבא במהלך הלילה תשתיות של חמאס ששימשו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני