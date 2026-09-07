צה"ל פרסם הנחיות פינוי לכפר דיר א-זהראני בדרום לבנון

מבזקים נוספים
ברקע התפילות לרפואתו; האדמו"ר מויז'ניץ הגיע לקרייה וקיבל את זקני החסידים
האדמו"ר מויז'ניץ, שהגיע לרגל יום ראשון של סליחות אל מעון קודשו בקריית ויז'ניץ בבני ברק, קיבל אמש את כלל זקני החסידים לקראת הימים הנוראים, אשר התרגשו לראות פני מלך באנפין נהירין | בסיום קבלת הקהל חזר האדמו"ר לבית האכסניה במושב אורה | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר.חיים רוזנבוים
חסמה והזמינה משטרה: בחור ישיבה נעצר לשעות ארוכות בגלל תלונת שווא
בחור ישיבה נעצר לאחר עימות עם עובדת UPS שחסמה את התנועה ברחוב. העובדת הפילה את מכשיר הטלפון שלו, ולאחר מכן טענה בפני המשטרה כי איים עליה בסכין. בעקבות התערבות עסקנים מקומיים שוחרר הבחור מתחנת המשטרה כעבור כשש שעות, וכעת הוא דורש למצות עמה את הדין (חרדים)דניאל הרץ
הצילה מאות ילדים מהנאצים: נפטרה קרובת המשפחה של הרבי מליובאוויטש
ניצולת השואה מרת הדסה קרליבך ע"ה, שפעלה כנערה לצד אביה בלהט הקרבות של צרפת הכבושה והצילה מאות ילדים יהודים מציפורני הנאצים, הלכה לעולמה ביום ראשון, בגיל 99 | חיה תחת הרדיפות הסובייטיות בברית המועצות, שרדה את התופת הנאצית באירופה והקדישה את חייה להנחלת זיכרון הגבורה והאמונה לדורות הבאים (דיין האמת)כיכר השבת
ביטאון 'דגל התורה' בהתייחסות ראשונה להדחה הדרמטית של גפני ומקלב: "לא מדובר בהבעת אי אמון"
"הח"כים עשו כל שביכולתם להסדרת מעמד בני הישיבות" • ביטאון 'דגל התורה' מתייחס לראשונה להדח חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב | בביטאון טענו כי לא מדובר באי אמון: "הח"כים פעלו לאורך כל הקדנציה על פי הנחיית גדולי ישראל ונועצו עימם בכל צעד ושעל" | ההדחה ממתינה לאישור ה'מועצת' (חדשות, חרדים)חזקי שטרן
צה"ל תקף מטרות חמאס בעזה לאחר שכלי הנדסי נפגע ממטען שהוטמן במרחב הקו הצהוב
כלי הנדסי עלה על מטען חמאס בצפון הרצועה • צה"ל תקף תשתיות טרור במהלך הלילה | "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש" (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי נפגע ממטען שהוטמן במרחב הקו הצהוב
כלי הנדסי עלה על מטען חמאס בצפון הרצועה • צה"ל תקף תשתיות טרור במהלך הלילה | "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש" (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף תשתיות חמאס בתגובה להפעלת מטען בצפון עזה
כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. אין נפגעים לכוחות הצבא. צה"ל הגדיר זאת כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. בתגובה, תקף הצבא במהלך הלילה תשתיות של חמאס ששימשו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
50 יום לבחירות: היום מתחילה הגשת רשימות המועמדים
היום בשעה 13:00 מתחילה רשמית מערכת הבחירות עם תחילת הגשת רשימות המועמדים. וינטר צפוי להגיש את רשימת מועמדי מפלגתו עוד היום, אם לא יחול שינוי. בליכוד נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה דיונים על זהות השריונים ומספרם.כיכר השבת