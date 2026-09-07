ישראל אייכלר, נציג חסידות בעלזא ב'יהדות התורה' המכהן כעת כסגן שר התקשורת, וכיהן בכנסת לסירוגין מאז שנת 2003, צפוי להיות מוחלף ברשימה לקראת הבחירות לכנסת ה-26, כך מתדרכים גורמים בחסידות בעלזא | כפי שנחשף אמש ב'כיכר השבת', מי שיחליף אותו יהיה בכיר החסידות אליקים שטארק (חדשות)

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