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מספר 2 במפלגת 'נעם'

שמעון טובול בריאיון: "שלושה מנדטים שלא יצביעו ימליכו ממשלת שמאל" | צפו

סגן ראש עיריית באר שבע ומספר 2 במפלגת 'נעם', שמעון טובול, התארח באולפן 'כיכר השבת' לריאיון גלוי • על הקשר המתחזק בין המפלגה לציבור החרדי, הדרישה לתיק החינוך בממשלה הבאה, חוק הגיוס, והפנייה לאלו שמתכוונים להישאר בבית ביום הבחירות: "שלושה מנדטים שלא מצביעים ימליכו ממשלת שמאל" • צפו (פוליטי)

5תגובות
שמעון טובול, באולפן 'כיכר השבת'
שמעון טובול, באולפן 'כיכר השבת'

מפלגת 'נעם' בראשות ח"כ אבי מעוז מנסה להעמיק אחיזה בריכוזים החרדיים לקראת הבחירות הקרובות. מי שמוביל את הקו החרדי במפלגה הוא שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע ומועמד מספר 2 ברשימה, שהתארח באולפן 'כיכר השבת' ושוחח עם יוסי סרגובסקי על הסוגיות הבוערות ביותר במגזר: מ, דרך פערי השכר של המורות החרדיות, ועד למפת הגושים הפוליטית.

"הציבור החרדי מחפש מי שבאמת יקשיב לו"

בפתח הריאיון התייחס טובול לכניסתה של מפלגת 'נעם' לשיח החרדי: "מה מגדיר מפלגה חרדית? מי שדואג לציבור החרדי. הציבור מרגיש היום צורך במישהו שיקשיב לו ויעזור לו בנושאים שהמיינסטרים של המפלגות החרדיות לא תמיד מצליח לתת להם מענה – אם זה מעונות, מורות, ממ"חים ועוד".

לדבריו, ישנה התקרבות הולכת וגוברת בין הציבור החרדי ללאומי: "היום בציבור החרדי אתה רואה תופעה שהולכת וגדלה של חיבור ללאומיות. חבר'ה יושבים ובוכים על כל חייל שנופל או נפגע בעזה, ואברכים מקבלים על עצמם צומות וצדקות למען החטופים. אנחנו רוצים להישאר חרדים באמונתנו, אבל מבינים שצריך לחבר את הגשר בין הציבור החרדי לחרד"לי".

חוק הגיוס: "תעודת כבוד ללומדי התורה, גיוס למי שלא"

בסוגיית חוק הגיוס הציג טובול עמדה ברורה: "חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית פסול מעיקרו. עשיתי מעל 500 ימי מילואים, ואני אומר בצורה ברורה: מה שהגן עליי ועל עם ישראל זה אותו אברך ואותו בחור שישב ולמד תורה. מי שיושב ולומד תורה צריך לקבל תעודת כבוד מהמדינה, לא סנקציות. סנקציות על לומדי תורה צריכות להתבטל".

עם זאת, חידד טובול לגבי מי שאינו לומד: "מי שנמצא ברחובות ולא יושב ולומד – שילך ויתגייס. שילך ויעשה שירות משמעותי במסגרות חרדיות אותנטיות בהסכמת ובהשגחת רבנים, שייכנס חרדי וייצא חרדי. אסור שיקרו מקרים כמו שראינו בציבור הדתי-לאומי שפוגעים ברמת הכשרות והצניעות".

שמעון טובול בריאיון ליוסי סרגובסקי

"נפתור את עושק המורות החרדיות דרך תיק החינוך"

נושא מרכזי נוסף שעלה בריאיון הוא מצוקת השכר והתעסוקה במגזר, בדגש על צוותי ההוראה: "הדרישה הקואליציונית המרכזית שלנו תהיה תיק החינוך. דרך משרד החינוך אפשר להשפיע הכי הרבה. לא ייתכן שמורה חרדית תקבל 60% או 70% שכר לעומת מורה בחינוך הכללי, ושבמוסדות הפטור יקבלו רק 30%. שתי אחיות שלי מורות וסובלות מהפערים האלה".

טובול הזכיר גם את פרויקטי התעסוקה לנשים חרדיות בהייטק שהקים בדרום, וציין כי פתרון מצוקת הפרנסה והורדת יוקר המחיה הם ציר עבודה מהותי שנעם מתכוונת לקדם.

"קורא לממורמרים: אל תשרפו את קולות הימין"

בתשובה לשאלה כיצד בכוונת המפלגה לעבור את אחוז החסימה נוכח הסקרים, רמז טובול לחיבורים פוליטיים אפשריים שייחשפו לקראת סגירת הרשימות, ופנה באופן ישיר לקולות המתלבטים ברחוב החרדי:

"אני מאמין ב'ועשית ככל אשר יורוך' ומי שרבותיו מורים לו להצביע למפלגה מסוימת – שיעשה זאת. אבל יש היום בסקרים כשלושה מנדטים בציבור החרדי שלא מתכוונים לצאת להצביע מתוך מרמור. אני אומר להם: מי שלא מצביע ממליך ממשלת שמאל. צאו להצביע לנו, תנו לנו את הכוח, וכך נציל גם את עולם התורה וגם את גוש הימין".
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5 תגובות

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4
אני לא הולך להצביע כי רק הפולטיקאים החרדים עשו גרוע יותר משהיה לפני כן. דתות מעונות מחיר למשתכן ועוד ועוד.
שאול
ישללו לך את זכות ההצבעה לגמרי וישללו לך כל זכות בלעדיהם
ובלעדיהם ..
3
למי שלא הבין גוש הימין מלא מלא התגלה כבכיה לדורות ולכן לא חוזרים שוב על הטעות לא נגיש את הלחי השניה לביבי הנוכל פשוט נלך הפעם עם הצד השני... כל כך גרוע כמו ביב לא יכול להיות.. מפה אפשר רק לעלות. לא היה שום דבר טוב בממשלה האחרונה שלא יודעת לכבד הסכמים ואת חבריה החרדים לא היה לא ביטחון לא הסכמים רק זל
אין גוש ימין
2
מי שחוזר על אותו דבר פעם אחר פעם ומצפה לתוצאות אחרות הוא פשוט לא חכם. נתניהו הוליך אותנו שולל, חיייבם לתת לאייזנקוט את האמון
שמואל

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