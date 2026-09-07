איראן תכריז בימים הקרובים על אזור מוגבל חדש לשיט במפרץ הפרסי, לצד אישור מפות של מסדרון ימי חדש במצר הורמוז שינוהל בשיתוף פעולה עם עומאן, כך לפי דיווח ב'רויטרסק.

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחסן רזאי, הבהיר כי האזור המוגבל יחל בקו הסגר הימי האמריקני ויתפשט אל תוך המפרץ, וכי כל ספינה שתטייל בתחומיו תתווסף לרשימת סנקציות רשמית.

רזאי הוסיף בהודעתו כי "מפות המסדרון הבינלאומי החדש השוכן במים הטריטוריאליים של איראן ועומאן, ובניהולה של איראן, הוסכמו ויכולות להיחתם בימים הקרובים". בנוסף התנה את הסדרת השיט באזור והדגיש כי "אנו נתחייב לפתיחת מצר הורמוז רק כאשר האמריקנים יפסיקו את החבלה, האיומים וההתקפות על איראן".

יצוין כי המהלך האיראני החדש מגיע בעקבות הסלמה צבאית נוספת במפרץ, לאחר שבסוף השבוע נפגעו מכליות נפט בתקיפות הדדיות, דבר שהביא לעליית מחירי הנפט בעולם ולצניחת תנועת הספינות במצר שעות ספורות לפני ההודעה.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שיגר איום לעבר וושינגטון כשאמר כי "מהיום והלאה, כל התקפה נגד האינטרסים והביטחון של איראן תזכה לתגובה מהירה יותר, כבדה יותר וכואבת יותר". מנגד, שר הכלכלה האיראני, עלי מדניזאדה, דחה את הלחץ הכלכלי ואמר כי "הם מדברים על לחץ כלכלי ובידוד, על ניתוק קשרים פיננסיים, וחושבים שעל ידי לחיצה על כלכלת מדינה הם יכולים לשנות את ההחלטות של עמה. עלי להבהיר נקודה אחת: האחריות לרפורמה בכלכלת איראן היא של ממשלתה ועמה, ולא של משרד האוצר האמריקני".

מנגד, בממשל האמריקני הבהירו כי המעבר הימי עדיין פעיל במידה ניכרת. שר האנרגיה של ארצות הברית, כריס רייט, טען כי "המעברים שלנו במצר עומדים כעת על ממוצע של יותר מ-9 מיליון חביות ביום, ויחד עם צינורות הגישה שעוקפים את המצר, אנו עומדים ככל הנראה על שני שלישים או יותר מהזרימה שלפני הניתוח. אז האיראנים עדיין עושים צרות, אבל הצי האמריקני מנצח בקרב הזה".