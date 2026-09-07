מבזקים נוספים
שעות יגידו: האם הכוכב העולם בימין יקבל שיריון במפלגת הליכוד?
לקראת סגירת הרשימות: נתניהו צפוי לשריין את עו״ד דוד פטר שייצג את הממשלה בבג״ץ | בשנים האחרונות הפך פטר לאחד מכוכבי הימין לאחר שייצג את הממשלה והשרים בבג״ץ, במקרים שבהם עמדתם לא יוצגה בידי היועצת המשפטית לממשלה (פוליטי)יוני גבאי
בתרועת מלך; כך קידמו לוחמי מג"ב את פני הרב ראובן אלבז במעמד ההוד בירושלים
לקראת ימי הרחמים והסליחות: חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז הגיע למעמד הוד מיוחד בפני עשרות לוחמי מג"ב בבירה | הלוחמים קיבלו את פניו בשירה אדירה, וזכו לדברי חיזוק והדרכה לקראת הימים הנוראים (חדשות)כיכר השבת
אחרי שלא שובצה ברשימת בן גביר: התגובה והטענה של מאי גולן
בלשכת השרה דוחים פרסומים על מגעים • בן גביר הציע מיוזמתו מקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית | "דרכי בליכוד הייתה ונותרה דרכי" (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
הנשק הישראלי שעושה צחוק מהאמברגו הספרדי
בזמן שממשלת ספרד מובילה קו מדיני אנטי-ישראלי נוקשה ומטילה אמברגו נשק מוחלט, השכנה מרוקו מצטיידת בהיקפים עצומים ובשקט במערכות הגנה והתקפה מתקדמות מתוצרת כחול-לבן, מציבה איום אסטרטגי ישיר על מצר גיברלטר ומשאירה את מדריד המודאגת מאחור (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
רבי יחיאל מיכל נפטר בסעודה שלישית מרוב דבקות - וסירב להיכנס לגן עדן
היום כ"ה אלול - יום בריאת העולם, וגם היארצייט של רבי יחיאל מיכל מזלטשוב מסדר הניגונים של הבעש"ט הקדוש | מאמר מיוחד לזכרו (חסידים)ורד שאלתיאל
מקצוענים בכפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי
בתיעוד שהפיצו החות'ים נראה טיל בליסטי פוגע באזור שבו התקיימה נקודת מפגש של גורמים בכירים בכוחות המזוהים עם סעודיה (חדשות בעולם)דני שפיץ