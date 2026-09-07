מדי מערכת בחירות יש כמה מפלגות שאפשר לסמוך עליהן שיגיעו לוועדת הבחירות המרכזית, יגישו רשימה ובעיקר יספקו קצת צבע לעיתונאים | גם הפעם שרשר המלך ואנשי מפלגת ״הפיראטים״ לא פספסו את ההצגה (פוליטי)

קובי ישראל