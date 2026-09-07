מבזקים נוספים
בשל הבנייה | הסליחות של אלכסנדר עברו לאודיטוריום העירוני
מאות חסידי אלכסנדר התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בראשות האדמו"ר באודיטוריום בבני ברק, שיוחלף באופן זמני את היכל בית המדרש הגדול ההולך ונבנה בימים אלו | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל תקף בחאן יונס מחבל נוחבה שהיה מעורב ברצח חיילים ב-7 באוקטובר
צה"ל תקף הבוקר בחאן יונס מחבל נוסף מארגון נוחבה שהיה מעורב ברצח חיילים ומפקדים באירועי 7 באוקטובר. התקיפה היא חלק מהמצוד המתמשך אחר המעורבים בטבח.כיכר השבת
ההצגה החלה: שרשר המלך, ״הפיראטים״ ועלה ירוק הגישו את הרשימות לכנסת
מדי מערכת בחירות יש כמה מפלגות שאפשר לסמוך עליהן שיגיעו לוועדת הבחירות המרכזית, יגישו רשימה ובעיקר יספקו קצת צבע לעיתונאים | גם הפעם שרשר המלך ואנשי מפלגת ״הפיראטים״ לא פספסו את ההצגה (פוליטי)קובי ישראל
ללא איחודים: עופר וינטר הגיש את רשימת "עמך ישראל" לכנסת
למרות הלחצים להתאחד: מפלגת 'עמך ישראל' בראשות תא"ל (במיל') עופר וינטר הגישה לפני זמן קצר את רשימת מועמדיה הרשמית לוועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-26 (פוליטי)כיכר השבת
נער בן 17 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים בטייבה
נער בן 17 נפצע היום (14:53) במהלך רכיבה על אופניים בטייבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.קובי רוזן
לבנון: 27 הרוגים ו-69 פצועים בתקיפות ישראליות ב-3 ימים
משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי לפחות 27 בני אדם נהרגו ו-69 נוספים נפצעו בתקיפות ישראליות בלבנון במהלך שלושת הימים האחרונים.קובי אטינגר
צה"ל חיסל מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס בעיר עזה
צה"ל תקף אתמול במרחב עיר עזה וחיסל את יוסף עכילה, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל להסרת איום מיידי. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפית אווירית.ב. ניסני
הגר"מ שטרנבוך מברך את המצטרפים למיזם "כלא 1,000"
לאחר שנחשף לפרטי המיזם, הגר"מ שטרנבוך הביע את ברכתו וחיזק את ידי העוסקים ביוזמה המבקשת להעניק גב וסיוע לבני תורה שנעצרו בעקבות לימוד התורה (חרדים)אסף מגידו