בעוד ארצות הברית מהדקת את טבעת החנק הכלכלית ומצליחה לאבטח את תנועת מכליות הנפט במצר הורמוז, בטהראן מתחילים להרגיש את הלחץ. בכירים באיראן מודים בעומק המשבר, מחירי הדלק במדינה מזנקים בניסיון למנוע קריסה, ואיומי הנקמה כלפי וושינגטון רק הולכים ומחריפים. בכירים איראניים מודים: קשה יותר ויותר לעמוד בלחץ האמריקני נגד איראן (חדשות בעולם)

יוסי נכטיגל